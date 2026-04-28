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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El canterano de América de Cali que es figura en Europa y que suena para grande de España

El canterano de América de Cali que es figura en Europa y que suena para grande de España

Este futbolista formado en el América de Cali está en el radar de varios clubes en Europa por su gran presente en su club, siendo uno de ellos un grande de la Liga de España.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Kevin Andrade (cen.) en su paso por América de Cali.
Kevin Andrade (cen.) en su paso por América de Cali.
Foto: archivo Colprensa

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