El canterano de América de Cali que es figura en Europa y que suena para grande de España

Los futbolistas colombianos han tenido gran participación en el fútbol de Europa en lo que va de la actual temporada, y uno de los que ha 'mandado la parada' es un canterano del América de Cali. Su desempeño en la Premier League de Rusia ha llamado la atención de un equipo grande en España: Kevin Andrade, el nombre elegido.

En la prensa deportiva del 'viejo continente' no paran de relacionar al defensor central caleño con el Sevilla, escuadra que pese a que no vive un buen momento en lo futbolístico y lucha por no descender (actualmente ocupa la casilla 18 con 34 puntos), es el club más más ganador de la Uefa Europa League con siete títulos.

Kevin Andrade en un clásico con América de Cali frente al Cali. Foto: archivo Colprensa

Andrade figura hoy en día en el Baltika Kaliningrad, equipo que ocupa la quinta casilla en el fútbol ruso con 46 puntos en 27 jornadas. El exAmérica ha jugado 24 partidos y convertido un gol en la Liga de Rusia; su aporte en la parte posterior es sólido. Pero en total acumula 30 juegos en todas las competiciones.



"Sitúan al Sevilla tras los pasos de Kevin Andrade, puntal de la revelación de la liga rusa", ese fue el titular que se leyó en la página web del diario 'El Desmarque'.

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Eso sí, este tabloide agrega que es un poco complicado que Andrade Murillo recale en el equipo hispalense por "la economía de guerra que se impone en los últimos mercados de fichajes".

"Aunque el futuro del Sevilla FC está en el aire, su nombre sigue siendo noticia por todo el mundo y se le relaciona con numerosos jugadores de cara al mercado de fichajes. El último rumor surge en Rusia, y se trata de un defensa central colombiano del Baltika de Kaliningrado. Kevin Andrade es el nombre del futbolista, aunque teniendo en cuenta las aspiraciones económicas de la revelación de la liga rusa, parece complicado que acabe recalando en Nervión", precisaron.

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Pero Sevilla no sería el único club interesado en el formado en la 'mechita', ya que Lokomotiv de Moscú ha preguntado al Baltika Kaliningrad por Kevin. Su club lo dejaría ir si pagan la cantidad de 4.5 millones de euros; ese es el precio de su tasación.

Kevin Andrade llegó al Baltika en 2024 y tiene vínculo contractual hasta el 30 de junio del 2027. Con América ganó dos títulos de Liga: 2019-II y 2020.