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Gol Caracol  / Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Los 'colchoneros' de Diego Simeone ya se encuentran listos para recibir en su casa a los 'gunners' de Mikel Arteta, por la semifinal de la Champions League. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Atlético de Madrid vs Arsenal partido de semifinal en la Champions League
Atlético de Madrid vs Arsenal partido de semifinal en la Champions League
AFP

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