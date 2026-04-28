Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Champions League que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Antoine Griezmann y un ambiente volcánico.

El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto 'rojiblanco', que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Diego Simeone. Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto.

Nunca ha desistido el Atlético, menos aún Simeone, que tiene metido en la cabeza hacer campeón de Europa al equipo 'colchonero' desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 y una inaguantable prórroga en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid.



Quiere otra final el Atlético. Es la revancha contra su esquiva historia en la Champions League. También el desquite del título de la Copa del Rey, donde perdido hace una semana y media contra ala Real Sociedad, mientras recupera efectivos cruciales en su esquema para llegar a donde está ahora: Julián Álvarez, goleador nueve veces en esta edición de la Liga de Campeones, está al cien por cien; David Hancko parece listo y Ademola Lookman aún mantiene molestias.

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El argentino formará en el once de Simeone, al igual que el portero Jan Oblak, los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand y previsiblemente Matteo Ruggeri, el extremo Giuliano Simeone, los centrocampistas Marcos Llorente y Koke Resurrección y el delantero Antoine Griezmann, con dos incógnitas restantes: Lookman, en duda, o Nico González por la izquierda y David Hancko o Nahuel Molina para completar la zaga.

Atlético de Madrid vs Arsenal EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de semifinal en la Champions Leagu

Atlético de Madrid vs Arsenal partido de semifinal en la Champions League AFP

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Fecha: miércoles 29 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Metropolitano, Madrid, España.

Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

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Sin José María Giménez, fuera por séptimo encuentro consecutivo, ni Pablo Barrios, cuya lesión muscular del pasado sábado anula su esperado papel protagonista en la eliminatoria, el Atlético compite también contra sus dudas, con 18 goles en contra y sólo dos triunfos en los últimos nueve partidos y con la advertencia del 4-0 encajado en la fase liga contra el mismo rival en Londres, el pasado 21 de octubre.

Eran otro Atlético y otro Arsenal, porque el equipo del español Mikel Arteta encara este decisivo choque en uno de los peores momentos de la temporada tras sumar cuatro derrotas en los últimos siete partidos, que han desvanecido el sueño de ganar el póker de títulos y han visto cómo la renta con el Manchester City por la Premier League se ha esfumado.

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Por segundo año consecutivo, los 'Gunners', que al igual que el Atlético de Madrid nunca han ganado la Champions, disputarán las semifinales del máximo torneo europeo, a las que llegan tras la victoria 1-0 del pasado sábado ante el Newcastle, que le ha permitido coger aire para mantenerse como líder del torneo doméstico a falta de cuatro jornadas, aunque el City tiene un partido menos y puede igualarle a puntos.

A pesar de los tres puntos, el duelo tuvo la mala noticia de la lesión de Kai Havertz, que no se entrenó junto al resto de compañeros en el entrenamiento de la mañana y no llegará a tiempo para el encuentro. Eberechi Eze, que se marchó también por precaución, está en condiciones para jugar, al igual que Bukayo Saka, que reapareció contra las 'Urracas' después de perderse los últimos cinco encuentros, y el ecuatoriano Piero Hincapié, favorito para ocupar el lateral izquierdo. Son baja Jurrien Timber y Mikel Merino.