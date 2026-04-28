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Gol Caracol  / La Selección México no da tregua para el Mundial 2026; reveló primera lista de convocados

La Selección México no da tregua para el Mundial 2026; reveló primera lista de convocados

Este martes, la Selección México dio a conocer un primer listado para el Mundial 2026, que incluye futbolistas que participan en la Liga MX. 'El tri' hace parte del grupo A.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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La Selección México es una de las anfitrionas en el Mundial 2026.
La Selección México es una de las anfitrionas en el Mundial 2026.
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