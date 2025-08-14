Liverpool confirmó otro fichaje y ya superó los 350 millones de euros en refuerzos

El Liverpool ha cerrado el fichaje de Giovanni Leoni, procedente del Parma, por 26 millones de libras (30 millones de euros), según confirmó Arne Slot, técnico de los 'Reds'.

Slot dijo este jueves en rueda de prensa que los dos clubes han llegado a un acuerdo, pero no quiso desvelar más detalles hasta que sea oficial en las próximas horas.

Leoni, de 18 años, viajará este jueves a Inglaterra para pasar el examen médico y firmar su contrato con el Liverpool.

Este fichaje es un refuerzo de futuro con la mente puesta en que a Ibrahima Konaté, un futbolista fuertemente relacionado con el Real Madrid, solo le queda un año de contrato y hasta el momento no ha dado visos de que esté dispuesto a renovar.

El fichaje de Leoni eleva por encima de los 350 millones de euros (300 millones de libras esterlinas) el gasto del Liverpool para nuevas contrataciones en este verano.

Los 'Reds' han fichado hasta el momento a Florian Wirtz (125), Hugo Ekitiké (85), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40), mientras que han ingresado casi 200 millones por las ventas de Luis Díaz (70), Darwin Núñez (53), Jarrell Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10) y Nathaniel Phillips (3,5).

Emotivo gesto del Chelsea con la familia de Diogo Jota

Los jugadores del Chelsea donarán parte de las primas que han recibido por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva, según "The Athletic".

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430.000 euros por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

La Premier League homenajeará a Diogo Jota y André Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los partidos, mientras que el Liverpool desplegará un mosaico en recuerdo a ellos en su partido contra el Bournemouth de este viernes.

Además, los 'Reds' han retirado el número '20' de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que tienen un gesto como este.