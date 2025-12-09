Falcao García empezó pretemporada; volvería a jugar “en enero” con nuevo equipo

Radamel Falcao García no se ha retirado del fútbol profesional, según él mismo lo confirmó recientemente en entrevista con varios medios de comunicación en la antesala del sorteo de grupos del Mundial, ceremonia a la que fue invitado por FIFA como parte del grupo de leyendas internacionales.

El delantero samario duró todo el segundo semestre de 2025 sin actividad competitiva debido a que no consiguió equipo para seguir jugando después de su salida de Millonarios.

Y como su nombre no ha vuelto a sonar en el mercado de fichajes, más de uno dio por hecho que el artillero histórico de la Selección Colombia habría puesto punto final a su carrera deportiva.

Sin embargo, García no ha colgado los guayos y así lo mostró con la preparación que viene adelantando para volver a las canchas.



Falcao García empezó pretemporada para unirse a nuevo equipo

El ‘Tigre’ compartió imágenes en sus redes sociales en las que aparece haciendo ejercicios de velocidad a alta intensidad en una cancha de fútbol sintética en la que no se ve a nadie más.



El video en cuestión deja ver al jugador junto a un balón, corriendo con tenis y recibiendo órdenes de un preparador físico que al mismo tiempo se encarga de grabar los movimientos del futbolista de 40 años de edad.

Imagen: @falcao.

Publicidad

Lo particular es que aún no se sabe el nombre del club al cual podría unir se Falcao, que indicó en reiteradas notas periodísticas que “en enero de 2026” volvería a las canchas.

Por ahora, y mientas la noticia de su nuevo equipo sale a la luz, García se mueve para no estar rezagado con referencia a los miembros de la escuadra que quiera contar con él.

Publicidad

El famoso ‘Tigre’ solo dio una escueta pista cuando el canal TyC Sports le preguntó si le había faltado quemar alguna etapa en el fútbol argentino, al que perteneció defendiendo el escudo de River Plate, y este respondió sin cerrar la puerta a esa posibilidad con la escueta frase de “vamos a ver, quiero jugar”.