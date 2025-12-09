Como manipulador califican a Mohamed Salah, en plena crisis que armó en Liverpool; "hace daño"

No son los mejores días para Liverpool, que se encuentra colgado en cuanto a resultados se refiere en la Premier League, ubicado en la décima posición de la tabla, con 23 puntos y separado por 10 unidades del líder Arsenal y viniendo de un empate 3-3 con Leeds United. Pero aparte de ese rendimiento, el ambiente se hizo aún más pesado al interior del club después de las declaraciones de Mohamed Salah, quien se declaró "muy decepcionado" por la decisión del técnico Arne Slot de mantenerlo en el banquillo de suplentes. Además, ni siquiera fue convocado para la Champions League, en donde los 'reds' se enfrentarán con Inter de Italia.

Esto no pasó desapercibido y al atacante egipcio les han dado palo desde diferentes frentes. Así, el que se fue con todo fue el exjugador del Liverpool Jamie Carragher, quien calificó a Salah de oportunista y manipulador por lo que viene sucediendo en las últimas horas.

“Me pareció vergonzoso lo que hizo después del partido. Algunas personas lo han descrito como un arrebato emocional, pero yo no lo creo así. Cada vez que Mo Salah se detiene en la zona mixta, algo que ha hecho cuatro veces en ocho años en el Liverpool, es algo coreografiado entre él y su agente para causar el máximo daño posible y reforzar su propia posición. Lo hizo hace 12 meses y yo se lo recriminé. Jugó con los sentimientos de los aficionados del Liverpool. El Liverpool era líder de la liga. Ese era el momento de salir y presionar a la directiva del Liverpool, así que durante el resto de la temporada habría pancartas entre el público diciendo que le dieran el dinero que pedía a Mo. Esta vez ha esperado a que el Liverpool obtuviera un mal resultado. Los aficionados del Liverpool, los directivos, el entrenador... todos los que forman parte del club se sienten como si estuvieran en la cuneta en este momento, y él ha elegido ese momento para ir a por el entrenador y tal vez intentar que lo despidan", expresó Carragher.

Pero el otrora futbolista no se quedó ahí; sino que siguió con el feroz ataque. Así apuntó que “una cosa que quiero recordarle a Mo Salah, o quizá a su agente, es que antes de llegar al Liverpool, Mo Salah era conocido como ‘el tipo que fracasó en el Chelsea’. Es un hecho. Nunca había ganado un título importante antes de llegar al Liverpool".



Publicidad