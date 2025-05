Nacional, a 'pellizcarse'; Bucaramanga quiere seguir 'firme': se viene nueva fecha en Libertadores

La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores comienza a marcar el momento definitivo para pasar a los octavos de final, jugar un 'play-off' por un cupo a los octavos de la Sudamericana al situarse terceros o despedirse de los torneos internacionales. Entre los colombianos, Atlético Nacional debe 'pellizcarse', y Bucaramanga , a mantenerse 'firme'.

Palmeiras, líder del grupo G con nueve puntos, es el que más cerca está matemáticamente de asegurarse un cupo en octavos, mientras que la otra cara de la moneda la exhiben el Deportivo Táchira venezolano y el Talleres argentino, que, sin ninguna unidad en el C y el D, rozan el milagro para conseguir este logro o ir a la Sudamericana.

Botafogo, un campeón cerca del abismo

En la sexagésima sexta edición del torneo podría darse un escenario poco común: el que el campeón del año anterior se despida en la fase de grupos.

Publicidad

Este es el caso de Botafogo, cuya estrella solitaria, que brilló con gran intensidad en 2024, está apagada y apenas cosecha tres puntos en un grupo A liderado por Universidad de Chile con 7 unidades, seguido por Estudiantes de La Plata con 6.

Botafogo, tercero, deberá lograr el martes sí o sí una victoria en territorio venezolano contra el Carabobo, último con un entero; si quiere llegar a octavos, mientras que chilenos y argentinos se verán las caras el miércoles en Santiago.

Publicidad

Nadie está 'muerto' en el B

Apenas dos puntos de diferencia distancian a River Plate , primero con 5 enteros, del cuarto, Universitario de Deportes, en el grupo B.

El equipo Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, irá a Guayaquil a medirse con el Barcelona, tercero con 4 unidades; y la U recibirá en Lima a Independiente del Valle, que acumula los mismos puntos que sus compatriotas del astillero.

La mofa tiene que ver con la rivalidad de ambos equipos argentinos. Foto: River Plate.

El C tiene un sorprendente líder

Publicidad

El Flamengo está en el grupo C, pero no lo lidera ni es segundo. El tres veces campeón de la Libertadores (1981, 2019 y 2022) es tercero con 4 puntos por debajo de Liga de Quito (5) y de una verdadera sorpresa en el torneo: el Central Córdoba.

Precisamente el Ferroviario, como se le conoce a este club de Santiago del Estero y que ha conquistado 7 enteros, recibirá el miércoles en su casa al Mengao, que deberá ganar para no irse acomodando tanto en el 'descenso' a la Sudamericana.

Publicidad

Por otro lado, el Táchira, sin puntos, recibirá el mismo día a Liga en San Cristóbal.

Sao Paulo, un campeón viento en popa

Un campeón al que sí le está yendo bien en la Copa es el Sao Paulo, que, tras disputarse la primera vuelta de la fase de grupos, comanda la serie D con 7 puntos.

Para comenzar a poner un pie en octavos, el Tricolor paulista necesita el martes de un buen resultado en la casa del Alianza Lima, tercero con 4 unidades. Y si Talleres quiere quedarse en competiciones de la Conmebol deberá comenzar a puntuar, misión que deberá comenzar en casa el jueves ante Libertad, segundo con 6.

Publicidad

Una visita complicada para Colo Colo

Aún están en la retina las imágenes de los disturbios del pasado 10 de abril que obligaron a la cancelación del partido entre Colo Colo y Fortaleza, que desembocaron en una sanción de la Conmebol de cinco partidos sin público al Cacique y el otorgamiento de los tres puntos en juego al equipo brasileño.

Publicidad

Pues los ''albos', ahora cuartos en el grupo E con 2 puntos, visitarán el martes al Fortaleza, terceros con 4, en un duelo cargado de morbo por lo acontecido en la capital chilena y por lo que está en juego en la Copa: la posibilidad de seguir vivos.

Atlético Bucaramanga visita a Racing por la segunda jornada del grupo E de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Otro partido candente se verá el mismo día en Colombia, donde el Atlético Bucaramanga, líder con 5 unidades, jugará contra Racing, segundo con 4. En este encuentro entre los Leopardos de Leonel Álvarez y La Academia de Gustavo Costas se definirá buena parte de la suerte de esta zona tan pareja.

Los 'nacionales' deben pellizcarse

El Atlético Nacional (3) y el Nacional uruguayo (1) deberán despertar de su letargo si quieren seguir con aliento en el grupo F.

Publicidad

Para ello, el conjunto 'verdolaga', orientado por el argentino Javier Gandolfi, recibirá el jueves al Internacional, segundo con 5 puntos, mientras que el cuadro de Montevideo visitará al Bahía, líder con 7.

Atlético Nacional visita a Bahía por la Copa Libertadores. Foto: Getty

Un Palmeiras 'full' puntos

Publicidad

El 'verdao' no tiene problemas. Anda como un bólido de Fórmula Uno por el grupo G con pleno de victorias, y otra el próximo miércoles en calidad de visitante contra el Cerro Porteño, segundo con 4 puntos, lo pondría con un pie en la siguiente fase.

En la otra orilla, el Sporting Cristal, colista con uno; y el Bolívar, tercero con 3 enteros, jugarán por la supervivencia el mismo día en Lima.

San Antonio los tiene de cabeza

Inicialmente al San Antonio muchos lo consideraron un equipo animador, pero nada más alejado de la realidad. El club de Cochabamba es segundo del grupo H con seis puntos, los mismos que el líder Vélez Sarsfield, y está dejando por fuera a los ‘encopetados’ Peñarol (4) y Olimpia (1).

Publicidad

En esta cuarta jornada, el Santo recibirá el martes a los uruguayos, mientras que Vélez será local ante el Decano paraguayo.

Partidos de la cuarta jornada de la fase de grupos:

Publicidad

6 de mayo de 2025

Alianza Lima vs. Sao Paulo (Grupo D)

Atlético Bucaramanga vs. Racing (Grupo E)

Carabobo vs. Botafogo (Grupo A)

Fortaleza vs. Colo Colo (Grupo E)

San Antonio VS. Peñarol (Grupo H)

7 de mayo de 2025

Bahía vs. Nacional (Grupo F)

Deportivo Táchira vs. LDU Quito (Grupo C)

U. de Chile vs. Estudiantes (Grupo A)

Cerro Porteño vs. Palmeiras (Grupo G)

Central Córdoba vs. Flamengo (Grupo C)

Sporting Cristal vs. Bolívar (Grupo G)

Publicidad

8 de mayo de 2025

Talleres vs. Libertad (Grupo D)

Vélez Sarsfield vs. Olimpia (Grupo H)

Atlético Nacional vs. Internacional (Grupo F)

Barcelona de Ecuador vs. River Plate (Grupo B)

Universitario vs. Independiente del Valle (Grupo B)