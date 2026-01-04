Síguenos en:
Nápoles y Lazio, entre empujones y agarrones en la Serie A; Antonio Conte no se quedó atrás

Por la fecha 18 y en el estadio Olímpico, los ánimos se calentaron en los minutos finales, luego de que jugadores y el entrenador de Nápoles protagonizaran una discusión.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Antonio Conte, director técnico de Nápoles, en una discusión en el partido contra Lazio, por la Serie A
