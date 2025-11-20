Neymar dio "clase de cómo evitar un fuera de lugar" y anotó: vea su gol con Santos vs. Mirassol

Con un gol marcado y un penalti cometido, Neymar fue el gran protagonista en el empate 1-1 del Santos este miércoles con el Mirassol, en partido de la jornada 34 del Brasileirão en la que los dos primeros clasificados, Flamengo y Palmeiras, tropezaron contra Fluminense (2-1) y Vitória (0-0) respectivamente.

El día en que Brasil celebra el Día del Rey Pelé, conmemorando la fecha en que 'O Rei' marcó su gol número 1.000, en 1969, Neymar le brindó nuevamente una alegría a la afición del Santos al abrir el marcador en el minuto 4 tras plantarse sólo ante el portero Walter y definir a la perfección.

Fue el cuarto gol de Neymar en el Brasileirao, donde había marcado por última vez el 4 de agosto, cuando le hizo dos goles al Juventude.

"Fue una jugada trabajada, puedo quedarme mano a mano con el arquero o contra dos adversarios. No me puse nervioso, espero los 90 minutos por esto. Lo aprendí con Romário, dentro del área tienes que tener más calma que un médico en una cirugía", explicó Neymar en el descanso sobre el gol.

No obstante, en la segunda parte Neymar hizo caer dentro del área al veterano lateral Reinaldo, que transformó la pena máxima desde los 11 metros y puso el empate final.

Con el resultado, el Santos sigue con un punto más que la zona de descenso, mientras que el Mirassol prácticamente se aseguró su clasificación para la próxima Libertadores, necesitando apenas un punto en las últimas cuatro jornadas.

Neymar, figura del Santos, se lamenta por un error cometido en el Brasileirao

