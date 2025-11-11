Neymar recibe apoyo del Santos en medio de la crisis: "Es un genio incomprendido"

Neymar recibió este martes el apoyo de uno de los directivos del Santos, que lo calificó de "genio incomprendido" en medio de la crisis del equipo, hundido en zona de descenso.

Limitado por recurrentes lesiones, el astro de 33 años solo ha podido jugar 15 de los 32 partidos disputados por el Santos en el torneo, mientras es blanco de las críticas.

"Los genios son incomprendidos, siempre fue así", escribió el director de fútbol del club, Alexandre Mattos, en un mensaje en Instagram dirigido a Neymar.

"Intentan derrotarte, no pueden; intentan derribarte, te levantas", agregó. "Nunca vas a estar solo... Ten la certeza de que estoy aquí", agregó.

Publicidad

Con seis partidos por jugar, el Santos es decimoséptimo en la liga brasileña, a dos puntos del Vitória, decimosexto, que con un encuentro más marca el límite de la permanencia en primera división.

El sábado, el Peixe enfrenta al líder Palmeiras.

Publicidad

El domingo pasado, en una derrota 3-2 ante el Flamengo, Neymar tuvo un encontronazo con el entrenador Juan Pablo Vojvoda, al protestar airadamente cuando el argentino decidió sustituirlo en el minuto 85.

"¡Momentos difíciles hacen hombres más fuertes! ¡Estoy contigo siempre! En las buenas y, principalmente, en las malas", remató Mattos.