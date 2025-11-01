Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La jugada de Neymar con Santos, que si salía, había que cerrar todo: véala acá

La jugada de Neymar con Santos, que si salía, había que cerrar todo: véala acá

Tras casi dos meses de baja por lesión, Neymar volvió a jugar con Santos y fue el estelar de una acción en el duelo contra Fortaleza. ¡Vea acá el video de la jugada!

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Neymar, gran figura del Santos.
Neymar, gran figura del Santos.
X del @SantosFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad