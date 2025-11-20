Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Neymar se pasó de revoluciones: cometió un penalti contra Mirassol y perjudicó a Santos

Neymar se pasó de revoluciones: cometió un penalti contra Mirassol y perjudicó a Santos

A pesar de que había anotado, el brasileño Neymar no marcó de la mejor manera a un rival y lo derribó el área del 'Peixe', lo cual se sancionó como penalti.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Neymar, figura del Santos, se lamenta por un error cometido en el Brasileirao
Neymar, figura del Santos, se lamenta por un error cometido en el Brasileirao
