Neymar y su salida del PSG; “le dijo directamente a la cara que era mejor que se fuera”

Neymar, para la temporada 2017/18 dejó su magnifico presente en el Barcelona para irse al ambicioso proyecto del PSG, donde aunque ganó varios títulos del fútbol francés, no logró ser parte de la obtención de la primera Champions League, a pesar de en un momento compartir hasta con Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Su salida, luego de seis años en el equipo parisino se dio en 2023, cuando se marchó al Al Hilal, de Arabia Saudita, donde solamente jugó 7 partidos, marcó un gol y dio 3 asistencias, por una lesión que lo alejó varios meses de las canchas.

Su capítulo en el PSG se cerró de mala manera, con conflictos con Kylian Mbappé, con la directiva y con Luis Enrique quien fue el que tomó la decisión de que se fuera.



Luis Enrique le dijo en la cara a Neymar que se fuera del PSG

El director deportivo del París Saint Germain, Luis Campos, dio una extensa entrevista al programa Rothen s’enflamme, de la cadena ‘RMC Sport’, donde contó cómo se dio la salida del astro brasileño.

“No ocultó su opinión y le habló directamente a la cara al brasileño. Luis Enrique le pidió a Neymar que dejara el club. Su filosofía es jugar al fútbol de una manera diferente, jugando colectivamente, premiando a los jugadores que mejor rinden en los entrenamientos entre semana”, contó el dirigente en las últimas horas.

En la misma entrevista destacó la presencia del técnico español, quien saliendo de Neymar, Kylian Mbappé y otras estrellas, armó un equipo competitivo y consiguió la primera Champions League de la historia para el PSG.

“El mejor trabajo que he hecho fue elegir a Luis Enrique para el PSG. Recuerdo la reunión que tuve en su casa en Barcelona, en pocos minutos entendí que sería él. Él también comprendió rápidamente que tendríamos esa química. Hablé con el presidente después de la reunión y uno o dos días después, estaba hecho”, confesó Luis Campos sobre la contratación del DT español.



Acá más declaraciones de Luis Campos, director deportivo del PSG:

*La inesperada salida de Gianluigi Donnarumma

“Fue cuando Donnarumma pide un salario al nivel del PSG de antes, no del PSG actual y nuestra política está muy ligada al mérito, ganas más cuando lo mereces. Nos tomamos tiempo para discutir la cuestión de Gigio”.

*Dembélé, candidato al Balón de Oro

“Si no gana el Balón de Oro, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro. En mi opinión, el que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane, no hay discusión. En esta temporada, el jugador con las mejores estadísticas y destacado en todas las competiciones es Ousmane Dembélé”.