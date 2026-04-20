Neymar y una nueva polémica en Brasil, tras derrota con Santos; tuvo que salir a dar explicaciones

El líder Palmeiras mantiene los seis puntos de ventaja sobre el Flamengo en la punta del campeonato brasileño de 2026, con un partido más disputado, tras ganar ambos sus compromisos de la duodécima fecha este domingo. El Verdão derrotó 1-0 al Athletico Paranaense y el Fla se impuso 2-0 al Bahia. Además, Santos perdió de local 3-2 con Fluminense y se armó polémica con Neymar Jr por un controversial gesto.

A continuación, las tres escenas que marcaron esta fecha:

- Nueva polémica de Neymar -

La derrota 3-2 del Santos en casa contra el Fluminense estuvo marcada por una nueva polémica de Neymar.



Si el martes discutió con un aficionado tras empatar 1-1 contra el Deportivo Recoleta paraguayo en la Copa Sudamericana, este domingo la polémica se produjo cuando entraba a túnel de vestuarios.

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Neymar se puso dos dedos en sus orejas, moviéndolos como si las estuviera rascando, aunque el gesto parecía que iba dirigido a los aficionados que estaban silbando el equipo.

Tras el partido, el astro brasileño, que tuvo una actuación apagada, estalló en las redes sociales.

"Llegó el día en el que tengo que explicar una rascada de oreja. Sinceramente, se están pasando demasiado y ultrapasando los límites. ¡Es muy triste tener que convivir con esto! no hay ser humano que lo aguante", escribió el internacional brasileño.

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En el césped, el Santos se adelantó dos veces pero el Fluminense logró igualar y John Kennedy, en el minuto 86, marcó el gol de la victoria del equipo carioca.

El Santos sigue cerca de la zona de descenso, mientras que el Flu es tercero a seis puntos del Palmeiras.

- Dedicado a Oscar Schmidt -

El Flamengo no afloja en su caza al Palmeiras y se impuso 2-0 en el Maracaná al Bahia, con el que llegaba empatado a puntos en la segunda plaza.

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El uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Lucas Paquetá marcaron para los flamenguistas, en un partido marcado por los homenajes al legendario exjugador de básquet brasileño Oscar Schmidt, fallecido el viernes a los 68 años y que jugó en el Flamengo e su extensa carrera de más de dos décadas.

Mano Santa, tal y como era conocido Oscar, fue homenajeado por el club antes del partido y durante el encuentro por la torcida del Fla, que coreó en varias ocasiones su nombre.

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En el césped, De Arrascaeta jugó con el número 14, el mismo que usaba Oscar Schmidt, y le dedicó su gol, extendiendo su camisa en el césped y simulando un lanzamiento al aro con un balón.

"Aprovecho para mandar un gran abrazo a la familia y amigos de Oscar. Es un momento difícil. Pensé en algo para aumentar este homenaje tan especial, y estoy feliz por contribuir en homenajear un fenómeno como fue Oscar, no sólo en la pista, también fuera de ella", declaró el talentoso volante uruguayo.

El Flamengo, que tiene un partido pendiente, es segundo a seis puntos del Palmeiras, mientras que el Bahia se mantiene quinto pero ahora a nueve puntos del liderato.

- Imparable en casa -

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El Palmeiras logró su sexta victoria en seis partidos como local en el torneo al vencer al Paranaense.

Un gol en la primera mitad del central paraguayo Gustavo Gómez le dio los tres puntos al Verdão, que terminó pidiendo la hora tras jugar toda la segunda parte con 10 jugadores por la expulsión del defensa Murilo.

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"Fue una victoria sufrida, con uno menos, pero esto demuestra la fuerza de nuestro grupo, que es correr cada minuto por todos los balones, y salimos con la victoria", afirmó el delantero Vitor Roque, que regresó al Palmeiras tras una lesión.

El triunfo permite al gifante paulista mantenerse en el liderato con seis puntos de ventaja, mientras que el Paranaense, que tuvo un penalti anulado por el VAR en el tramo final, es sexto con 19 puntos, a diez del líder.