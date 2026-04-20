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Gol Caracol  / Neymar y una nueva polémica en Brasil, tras derrota con Santos; tuvo que salir a dar explicaciones

Neymar y una nueva polémica en Brasil, tras derrota con Santos; tuvo que salir a dar explicaciones

El astro brasileño Neymar Jr. jugó en la caída en casa 2-3 del Santos con Fluminense, y en su salida de la cancha hubo un gesto que generó reacciones.

Por: AFP
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Neymar lamenta con el Santos FC
Neymar lamenta con el Santos FC - Foto:
Getty Images

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