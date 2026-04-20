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Gol Caracol  / Kylian Mbappé "fue peligro constante contra Bayern Múnich"; defienden al francés desde Real Madrid

Kylian Mbappé "fue peligro constante contra Bayern Múnich"; defienden al francés desde Real Madrid

Kylian Mbappé no se ha salvado de las críticas por la mala temporada que vive Real Madrid, que salió de la Champions League a manos del equipo alemán, del que es figura Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
AFP

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