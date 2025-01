“No lo sé”, la duda que tiene Pep Guardiola y que alerta al Manchester City

Pep Guardiola "no sabe" si el Manchester City fichará en el 'mercato' de invierno, una ventana en la que "no es fácil" hacerse con los jugadores deseados, afirmó este viernes el técnico español de los 'Citizens'.

"Por el momento no lo sé", respondió Guardiola al ser preguntado sobre una eventual llegada de nuevos refuerzos en enero. "No es fácil, no será fácil. Quizá firmemos a alguien, quizá no firmemos a nadie", añadió el técnico del vigente cuádruple campeón de la Premier League.

Manchester City ocupa el sexto puesto en la tabla después de haber ganado sólo dos de sus seis últimos compromisos ligueros, una mala racha que coincide con la baja de varios jugadores lesionados, como el Balón de Oro español Rodri.

Estas últimas semanas, el técnico catalán insistió públicamente en que desea contar con refuerzos en enero, sobre todo en defensa así como un volante defensivo.

El Manchester City recibe al West Ham el sábado, después de haber cerrado el pasado domingo ante el Leicester (2-0) una serie de cuatro partidos sin ganar en liga.