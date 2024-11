“No me acordaba que era futbolista tras despertar del coma; me enseñaron a hablar”

La historia del hondureño Alberth Elis es de perseverar con el objetivo de volver al fútbol profesional, ese sueño que estaba cumpliendo mientras jugaba ya en Francia, en Europa, pero que una grave lesión en su cabeza lo hizo pausar por el momento.

En febrero de 2024 sufrió un golpe en pleno partido contra Donatien Gomis, del Guingamp Donatien, que lo llevó a ser sustituido, enviado a la clínica y teniendo que ser operado de urgencia de su cráneo e inducido al coma.

Por eso, y luego de un buen tiempo de recuperación y en el que poco a poco vuelve a encontrar la plenitud de su salud y también desde lo físico, Alberth Elis dio una entrevista para ‘The Athletic’ en la que contó detalles de la desgarradora historia que ha vivido tras esa lesión en su cabeza.

El hondureño era uno de los jugadores de mejor trayectoria a nivel internacional, estando ya en Europa y siendo importante con el Girondis de Burdeos, en el fútbol francés.

“Cuando desperté del coma no me acordaba que era futbolista, que estaba en Francia, que era hondureño. Los médicos pensaron que iba a ser difícil que me recuperara”, comenzó relatando Alberth Elis en charla con el citado medio.

El jugador hondureño mencionó que le tocó empezar de cero con algunos aspectos de su salud y de su vida diaria, algo que lo llevó a enfocarse en eso y dejar a un lado el fútbol, por ahora, mientras logra tener el aval de los médicos para volver a la acción deportiva de alto nivel y exigencia.

Alberth Elis con Honduras jugando contra México - Foto: CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP

“Fui a un profesor que me ayudó mentalmente, que me enseñó a hablar y a escribir, porque eso lo perdí en gran parte. Por la mañana iba al colegio, por la tarde iba al gimnasio e iba a otras pruebas. Así era todos los días para poder recuperarme y volver”, expresó Alberth Elis sobre cómo va en su recuperación.

A pesar de los duros momentos que vivió y que generó angustia en su familia y allegados, se ha mostrado positivo y con ganas de recomponer su camino, y regresar a su profesión y su pasión, el fútbol.

“Desde que me desperté mis padres me decían que siempre estaba feliz porque estaba vivo. Además, agradecido con Dios porque me daba otra oportunidad en la vida”, cerró Alberth Elis sobre la dura prueba que le puso la vida.

Actualmente el hondureño está sin equipo, sigue en su proceso de recuperación y espera para el 2025 tener el aval de los médicos para entrenar y buscar un nuevo club, pensando en volver a ser futbolista profesional.

En su natal país, Alberth Elis recibió apoyo de jugadores del Olimpia, tras su grave lesión de cabeza.

Alberth Elis recibiendo apoyo en Honduras tras su grave lesión de cabeza - Foto: ORLANDO SIERRA/AFP

¿Quién es Alberth Elis?

Es un futbolista nacido en Tela, Honduras, que actualmente tiene 28 años. Es delantero y comenzó su carrera en el Olimpia, en su país, donde se ganó un nombre y de forma veloz se fue al balompié internacional.

En el fútbol del exterior ha jugado en el Monterrey, de México, Houston Dynamo, de Estados Unidos; Boavista, de Portugal; Stade Brest, de Francia, y también en suelo galo en el Girondis de Burdeos, donde estaba cuando le ocurrió esa dura lesión en su cabeza.

Como profesional tiene un poco más de 250 partidos y 83 goles entre todos los clubes que ha militado.

En cuanto a la selección de Honduras ha vestido la camiseta de su país en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23, pero también en la de mayores, disputando Eliminatorias, partidos preparatorios y más.