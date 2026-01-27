Joseph Blatter, antiguo presidente de FIFA, sorprendió con llamado al boicot para Mundial 2026

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter se mostró favorable el lunes a que los aficionados no viajen a Estados Unidos durante el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, por razones de seguridad.

"A los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo", escribió el que fuera 'patrón' del fútbol entre 1998 y 2015 en su cuenta en la red social X.

Blatter hizo referencia a una reciente entrevista al diario suizo 'Tagesanzeiger de Pieth', un reputado abogado especialista en los casos de corrupción y encargado entre 2011 y 2014 por el entonces presidente de la FIFA de crear un plan de lucha contra la corrupción en el seno de la instancia futbolística.

"Lo que estamos viendo en el plano interno —la marginación de los opositores políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc— difícilmente anima a los aficionados a ir allí", afirmó Pieth el jueves sobre la situación actual en Estados Unidos.



Joseph Blatter, expresidente de la FIFA FABRICE COFFRINI/AFP

"Para los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! De todos modos, verán mejor por televisión. A su llegada, los aficionados deben esperar que, si no se comportan correctamente con las autoridades, serán enviados de inmediato de vuelta a casa. Si tienen suerte...", añadió el abogado en la entrevista.

Blatter, de 89 años, muy crítico con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue su predecesor hasta que dimitió en 2015 arrastrado por una cascada de escándalos.

Acusados en particular de estafa, Blatter, así como el entonces jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron definitivamente absueltos en 2025 por la justicia suiza.

"La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos", respondió Infantino a periodistas que le consultaron sobre el tema este lunes en Brasilia, donde se reunió con autoridades brasileñas.

Ante las tensiones surgidas por la voluntad del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia y las amenazas de aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen, empiezan a escucharse en Europa posiciones favorables a un boicot —o incluso una anulación— del Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, descartó el domingo una medida de este tipo en una entrevista con el diario 'Ouest-France'.

"No hay ninguna voluntad por parte de la Federación Francesa de Fútbol de boicotear la Copa del Mundo en Estados Unidos", señaló Diallo.