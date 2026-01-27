Síguenos en:
Joseph Blatter, antiguo presidente de FIFA, sorprendió con llamado al boicot para Mundial 2026

Joseph Blatter, antiguo presidente de FIFA, sorprendió con llamado al boicot para Mundial 2026

El que fuera 'patrón' del fútbol entre 1998 y 2015 envió un contundente mensaje a los aficionados de cara al Mundial 2026. Joseph Blatter se ha mostrado crítico de las decisiones de Infantino.

Por: AFP
Actualizado: 27 de ene, 2026
Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.
Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.
AFP

