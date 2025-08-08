Publicidad

Gol Caracol  / No solo fue Luis Díaz; Liverpool se desarma y estaría a punto de perder a nueva figura

El cuadro 'red' está en rojo, a días de iniciar una nueva temporada. Y es que, tras la salida de Luis Díaz, ahora llegaría otra baja sensible para los de Anfield.

Luis Díaz - Darwin Núñez - Alexis Mac Allister
X @LFC
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 10:46 a. m.
Editado por: Gol Caracol