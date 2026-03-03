Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Noticia de última hora de Cristiano Ronaldo y su estadía en Arabia Saudita, en días de conflicto

Noticia de última hora de Cristiano Ronaldo y su estadía en Arabia Saudita, en días de conflicto

Después de que se indicó a primera hora de este martes que Cristiano Ronaldo había tomado una decisión ante los ataques de Irán a Arabia, hace pocos minutos se dio una novedad al respecto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo estrella del fútbol
Cristiano Ronaldo
Cuenta Oficial del AllNassar FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad