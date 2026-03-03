Noticia de última hora de Cristiano Ronaldo y su estadía en Arabia Saudita, en días de conflicto

"Los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que abandonó Arabia Saudita con su familia, son poco acertados. Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas en el último partido. Cristiano no ha abandonado Arabia Saudí para volver al Madrid". De esa manera, el periodista Fabrizio Romano salió a aclarar el presente del astro de la Selección de Portugal descartando versiones de la prensa internacional, que habló de un supuesto duelo del jet del futbolista saliendo de Riad con rumbo a España.

Aparte de eso, el propio club en sus redes sociales realizó una publicación en la que se ve a Cristiano ejercitándose en la sede, a la par de otros de sus compañeros de equipo.

Los rumores con relación a la partida de Riad de CR7 junto a sus familiares cercanos surgió en medios internacionales y fue cogiendo fuerza, a tal punto que se citaron sitios web que monitorean itinerarios de vuelos internacionales.

Sin embargo, el nacido en Madeira no ha tomado ninguna decisión sobre ese particular y se mantiene cumpliendo con las labores del Al Nassr, pese a la dolencia con la que salió en el partido del 28 de febrero pasado. Se tiene la expectativa de que en las próximas horas se conozca el alcance de la lesión, adicional de confirmar el tiempo de incapacidad si hay lugar a él.



