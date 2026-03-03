Brasil perderá a 'figurota' para el Mundial 2026, por "rotura del ligamento cruzado"

El futbolista brasileño Rodrygo sufre una rotura de ligamentos y de menisco, informó su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial 2026.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el club español en un breve comunicado.