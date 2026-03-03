Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Brasil perderá a 'figurota' para el Mundial 2026, por "rotura del ligamento cruzado"

Brasil perderá a 'figurota' para el Mundial 2026, por "rotura del ligamento cruzado"

La 'canarinha' perderá a importante jugador, pensando en lo que será el certamen mundialista; esto, luego de conocerse grave lesión, que también lo dejará fuera del resto de temporada.

Por: AFP
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Rodrygo se perderá el Mundial 2026, oor grave lesión.
Rodrygo se perderá el Mundial 2026, oor grave lesión.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad