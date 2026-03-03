Barcelona y una buena noticia, previo a duelo de Champions League; es un tema confirmado

Eddie Howe, entrenador del Newcastle United, desveló que un virus está afectando a varios jugadores de su plantilla, entre ellos se encuentran los juagadores Jacob Ramsey y Nick Woltemade, a solo una semana de recibir al Barcelona, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que podría significar una ventaja para el equipo de Hansi Flick.

"Nick Woltemade ha caído enfermo y no ha entrenado. Intentaremos que llegue a mañana. Obviamente hay un virus en el equipo", expresó el técnico en la previa del encuentro en la Premier Legue de este miércoles frente al Manchester United, antes del duelo ante el conjunto azulgrana en el torneo de la Champions Legue.

Sobre Jacob Ramsey, Howe explicó que "entrenó bien ayer", aunque fue sustituido al descanso en el último partido ante el Everton porque no se encontraba bien. Al mismo tiempo anunció que Valentino Livramento, quien se encuentra lesionado desde principios de enero, está en la recta final de su recuperación. Lo que podría implicar una buena noticia, en medio de la tormenta para el equipo del técnico Eddie Howe.

"Livramento está más cerca de volver, pero este partido posiblemente llegue demasiado pronto para él, aunque estamos deseando que esté disponible", añadió, el entrenador.

Quienes no estarán disponibles ni para el choque liguero, ni para el compromiso europeo son Bruno Guimarães, Fabian Schär y Lewis Miley.

El Newcastle, que solo ha logrado una victoria en los últimos seis encuentros de Premier League, es decimotercero con 36 puntos, a doce de los puestos europeos cuando restan 30 por disputarse. Se espera que las cosas para el equipo puedan mejorar, esto debido a que en pocas semanas se dará inicio al torneo de la Champions League, lo que podría implicar una ventaja para su primer rival, el Barcelona de Hansi Flick.