En Guadalajara esperan a la Selección Colombia, en el Mundial 2026; "tenemos simpatía"

A 100 días del inicio del Mundial 2026, los organizadores de la competición en la ciudad de Guadalajara esperan con ansias a la Selección Colombia, que eligió a la urbe como escenario de su campamento.

En las últimas semanas, los jerarcas de la sede tapatía han mostrado su entusiasmo por recibir a Colombia desde antes del inicio del Mundial y el 23 de junio en el estadio Akron, donde el cuadro sudamericano enfrentará a un rival europeo aún no decidido.

"A los colombianos los esperamos con gusto, con todo el amor y la emoción del mundo. Nos hemos reunido con el consulado de Colombia en Guadalajara y, además de tener a la selección, recibiremos con calidez a los aficionados por el tiempo que deseen estar acá", dijo a EFE Monserrat Hidalgo, integrante del Comité Organizador del Mundial en Guadalajara.

Colombia jugará el Mundial en el grupo K, en el que enfrentará a Portugal, Uzbekistán y a uno de los ganadores de la repesca, que se decidirá este mes.



Los colombianos se clasificaron terceros de la Conmebol en una brillante eliminatoria en la que ganaron un partido y empataron otro contra el campeón mundial Argentina y derrotaron una vez al poderoso Brasil.

El cuadro cafetero regresa a los Mundiales después de no estar en Catar 2022 y lo hará en momento de alza de la selección, con figuras de primer nivel encabezadas por el delantero Luis Díaz del Bayern Munich y con equilibrio en todas sus líneas.

Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: AFP

Que el equipo del seleccionador argentino Néstor Lorenzo haya elegido a Guadalajara como su casa en el Mundial, tiene que ver con la recomendación del guardameta del Atlas, Camilo Vargas, quien será una de las figuras de la portería de la selección colombiana y lleva años como líder de los Rojinegros en el fútbol mexicano.

"Con los colombianos vamos a vivir muchas memorias juntos; la comunidad colombiana en Guadalajara es rica y en México tenemos simpatías por un país tan cercano", dijo Hidalgo.

Hace poco más de una semana, Guadalajara fue centro de un brote de violencia en México, tras la muerte en un operativo del capo de la droga Nemesio Oseguera, 'El Mencho'.

Ante la preocupación en el extranjero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la seguridad está garantizada para el Mundial, lo cual ratificó el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

La mejor actuación de Colombia en un Mundial fue la de brasil 2014, en el que el equipo alcanzó los cuartos de finales, liderado por James Rodríguez, líder de los goleadores.

Ahora, el equipo ha mostrado nivel para llegar lejos y pinta como uno de los más sólidos del continente.