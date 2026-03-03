Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En Guadalajara esperan a la Selección Colombia, en el Mundial 2026; "tenemos simpatía"

En Guadalajara esperan a la Selección Colombia, en el Mundial 2026; "tenemos simpatía"

Desde la ciudad en México hablaron directo a la Selección Colombia y a sus hinchas para el partido que tendrán en el estadio Akron, y también porque la 'tricolor' tendrá su base allí.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad