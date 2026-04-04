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Gol Caracol  / Noticias tras drama en estadio de Alianza Lima; hay personas que siguen hospitalizadas

Noticias tras drama en estadio de Alianza Lima; hay personas que siguen hospitalizadas

Las autoridades siguen informando sobre lo ocurrido en la noche de viernes en Perú, donde hubo una persona fallecida y varios heridos, algunos aún siendo tratados por los médicos.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Hinchas Alianza Lima
Hinchas Alianza Lima tras drama en el estadio - Foto:
AFP

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