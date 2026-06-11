Nueva baja por lesión en el Mundial 2026; sorprendió con renuncia a su selección

Hace un par de horas, en Japón se confirmó la salida de Wataru Endo por lesión; misma, que le impedirá a acompañar a los 'nipones' en el terreno de juego para esta nueva experiencia mundialista.

Y es que, pese al esfuerzo que había realiza, tanto el equipo como el mismo futbolista; al final, fue imposible e inviable mantener a Endo para este Mundial, razón por la que no podrá vestir los colores del equipo asiático.

"Como ya se había anunciado, he decidido dejar de formar parte de la selección para esta Copa del Mundo. Desde que sufrí la lesión, hice todo lo que estaba a mi alcance para recuperarme y no tengo ningún arrepentimiento por ello", indicó de entrada Wataru, en el emotivo mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。… — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

Sumado a eso, el futbolista japonés se confesó y reveló el dolor que le genera esta lesión; no obstante, también enfatizó en que será un hincha más de los 'nipones'.



"Por supuesto, siento una gran decepción por no poder participar en este Mundial. Sin embargo, desde la Copa del Mundo de Catar he asumido el papel de capitán y he trabajado para liderar a este equipo hacia el objetivo de ganar la Copa del Mundo. Me siento orgulloso de haber podido crecer junto a este grupo de jugadores. El equipo actual es realmente extraordinario, han superado toda clase de adversidades y nos han mostrado paisajes y momentos que nunca antes habíamos visto]", afirmó el futbolista japonés.

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¡Le puso fin a su etapa en la Selección de Japón!

Pese a tener solo 33 años, el jugador asiático también desistió de volver a vestir los colores de la Selección de Japón, poniéndole un definitivo adiós a su ciclo en el combinado nacional.

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"Con esta actividad pongo fin a mi etapa como integrante de la selección nacional. A partir de ahora apoyaré a la selección japonesa como un aficionado más; estoy convencido de que llegará el día en que Japón gane la Copa del Mundo, creyendo en ello, apoyemos todos juntos al equipo. Y para que ese momento llegue precisamente en este torneo, unamos la fuerza de Japón y animemos al equipo en la Copa del Mundo de Norteamérica. ¡Todos, den lo mejor de sí!", concluyó Wataru Endo, dando por finalizada su etapa en el cuadro 'nipón'.

Wataru Endo has withdrawn from Japan’s World Cup squad due to injury, and announced his retirement from international football.



Keep your head up, Wata ❤️ — Liverpool FC (@LFC) June 11, 2026

De esta manera, Japón no solo perdió una de sus figuras para este Mundial, sino que también de cara a todo lo que viene en el futuro.