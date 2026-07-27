En Boca Juniors están atentos de Álvaro Montero; revisión pensando en Copa Sudamericana

En Boca Juniors pasan la página, luego de la dolorosa derrota 3-0 a manos de Deportivo Riestra en el fútbol de Argentina, y ahora se enfocan en lo que será la vuelta de los 'play-offs' contra O'Higgins por la Copa Sudamericana. Pero antes de que ruede el balón para este importante duelo, en el 'xeineze' están atentos de Álvaro Montero.

El arquero colombiano, que fue foco de las críticas en el sur del continente por su actuación ante los 'malevos de pompeya' debido a las anotaciones que le marcaron, habría salido con molestias del juego, y lo que seguiría es una evaluación por parte del cuerpo médico del 'azul y oro'. Las próximas horas serán claves.

"La derrota frente a Deportivo Riestra no solo dejó preocupación por el resultado y el rendimiento del equipo. En Boca también se encendieron las alarmas por la situación física del arquero Álvaro Montero, quien finalizó el partido con una molestia y será evaluado por el cuerpo médico del club en las próximas horas", se leyó en la página web del diario 'TN' en Argentina.



Álvaro Montero con Boca Juniors Boca Juniors

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En dicho medio replicaron una información suministrada por el periodista Augusto César, quien sostuvo que el internacional con la Selección Colombia "será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión y conocer si podrá estar disponible para el compromiso del jueves frente O'Higgins".

Así las cosas, sólo queda esperar el informe médico por parte de Boca Juniors para conocer si Montero Perales viajará a territorio chileno para enfrentar la vuelta de la serie contra el 'capo de provincia', y que da un cupo a los octavos de final de la 'otra mitad de la gloria'.

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¿Cuándo es O'Higgins vs. Boca Juniors por los 'play-offs de la Copa Sudamericana?

Hay que precisar, que por ahora, el conjunto 'bostero' se impone 1-0 a O'Higgins, gracias a la anotación de Miguel Merentiel, y confía en revalidar la ventaja para seguir en carrera en el certamen internacional. Este importante encuentro será este jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente, y tiene un horario establecido para Colombia de las 7:30 de la noche.

Recordemos que el ganador de la serie entre Boca y O'Higgins enfrentará al Recoleta FC, de Paraguay, en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.