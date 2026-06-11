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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia hizo delirar a niños y niñas invitados al primer entrenamiento en Guadalajara

La Selección Colombia hizo delirar a niños y niñas invitados al primer entrenamiento en Guadalajara

Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de Selección Colombia atendieron a infantes y posaron para fotografías al final de la práctica de este jueves. Ya se tiene en la mira a Uzbekistán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Los jugadores de la Selección Colombia tuvieron jornada de entrenamiento, previo al debut.
Los jugadores de la Selección Colombia tuvieron jornada de entrenamiento, previo al debut.
Foto: FCF.

La selección de Colombia entrenó este jueves por primera ocasión en su campamento base de la sede de Guadalajara, donde preparan el partido contra Uzbekistán, con el que debutarán en el Mundial 2026, en la Ciudad de México.

El equipo del seleccionador argentino Néstor Lorenzo comenzó su séptima aventura con un entrenamiento ligero, el cual fue abierto al público y a la prensa, después de su llegada el pasado miércoles.

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Los jugadores de Colombia trabajaron en la definición, hicieron fútbol en espacios reducidos, y cerraron con un interescuadras en una jornada que fue lluviosa, pero que contó con un buen ritmo de parte de las figuras del país cafetero.

Al entrenamiento asistieron 150 niñas, niños y adolescentes de asociaciones de asistencia social y 50 más de colonias vulnerables que fueron invitados por la FIFA y el consulado colombiano en Guadalajara para propiciar la cercanía y simpatía con el conjunto sudamericano. Algunos de los pequeños participaron en una 'cascarita' con el asistente técnico del equipo, Amaranto Perea, quien se mostró receptivo con los invitados.

Acompañados de sus familias, las niñas y niños no dejaron de alentar y aplaudir a la selección durante el entrenamiento, un buen ánimo que contagiaron a los jugadores, quienes juguetearon y rieron durante buena parte de la sesión.

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Los seleccionados convivieron con la afición; les firmaron camisetas y banderas de su país. Cabe indicar que varias de las figuras colombianas fueron asediadas, entre los que sobresalieron Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich; James Rodríguez, recientemente actuando en la MLS, y Santiago Arias, entre otros.

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El conjunto colombiano entrenará en esta sede hasta el 15 junio, para luego viajar a la Ciudad de México, un día antes de su debut, donde se espera apoyo masivo.

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En la noche del miércoles al llegar a tierras mexicanas, los jugadores dirigidos por Lorenzo fueron esperados por un significativo número de seguidores, que ya siente la fiebre mundialista.

Luego de enfrentar a Uzbekistán, Colombia se medirá con República Democrática del Congo el día 23, en Guadalajara, y finalizarán la fase de grupos contra Portugal, el 27, en Miami.

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia.
Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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