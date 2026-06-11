Argentina ya tiene reemplazo para Balerdi en el Mundial; juega en gigante de la Premier League

La Selección Argentina confirmó este jueves que el defensor Marcos Senesi se sumó a la convocatoria para el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo por una lesión muscular.

A través de sus redes sociales, la Albiceleste confirmó que el jugador recientemente fichado por el Tottenham Hotspur de inglaterra integrará la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial.

Balerdi había sufrido un desgarro muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo, lo que lo dejó imposibilitado de participar en la Copa del Mundo, según informó la AFA la semana pasada.

La noticia puso fin a un sinfín de especulaciones que situaban a los volantes Guido Rodríguez del Valencia español y Máximo Perrone del Como italiano como candidatos a ocupar el lugar vacante.



Senesi viene de completar una destacada temporada en la Premier League con el Bournemouth y es considerado uno de los zagueros argentinos de mejor rendimiento en Europa.El defensor, surgido en San Lorenzo, fue anunciado el miércoles como nuevo jugador del Tottenham.

Publicidad

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

La defensa del campeón del mundo cuenta ahora con Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y el propio Senesi.

Publicidad

Argentina debutará en el Mundial contra Argelia en el Kansas City Stadium, a las 01H00 GMT del 17 de junio. Messi, parado desde dos semanas atrás por una sobrecarga muscular, no necesitó ni un minuto sobre el césped para inventarse la jugada del penalti con un pase entre líneas a Lautaro Martínez.

Tras el derribo en el área del atacante del Inter de Milán, Messi materializó el 2-0 desde los once pasos, su gol número 117 en 199 juegos con la casaca albiceleste.

Si no hay imprevistos, Messi cumplirá su partido 200 como internacional en una ocasión difícilmente más especial.

Con una semana por delante para ultimar su puesta a punto, Messi debe estar al frente de Argentina el 16 de junio en el inicio de la defensa del título de Catar 2022, poniendo pie en el sexto Mundial de su carrera.

Publicidad

Argentina regresó al trabajo en la tarde del miércoles con una sesión a puerta cerrada en la que no participaron los titulares ante Islandia, que hicieron trabajo de recuperación en el gimnasio.

Messi, según las imagénes difundidas por la selección, sí estuvo entre los jugadores que realizaron ejercicios con balón sobre el césped.

Publicidad

Scaloni sigue sin desvelar las opciones que maneja para sustituir al defensor Leonardo Balerdi, que se cayó de la lista por un desgarro muscular.