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Gol Caracol  / Hansi Flick, con precaución; "estamos por buen camino, pero todavía no está hecho"

Hansi Flick, con precaución; "estamos por buen camino, pero todavía no está hecho"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, habló en la previa del juego contra Osasuna, que en caso de un triunfo, podría dejarle 'servido' el título de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
Foto: AFP

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