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Gol Caracol  / Así fue el día a día de Jhon Viáfara en varias cárceles de Estados Unidos; "pasaron cosas feas"

Así fue el día a día de Jhon Viáfara en varias cárceles de Estados Unidos; "pasaron cosas feas"

Jhon Viáfara regresó a Colombia después de pagar prisión por delitos asociados al narcotráfico y ahora contó impresionantes historias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Jhon Viáfara, exjugador colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos.
Jhon Viáfara, exjugador colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos.
Foto: Colprensa.

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