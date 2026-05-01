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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y las gratas noticias en Sporting, en medio de sus opciones al título en Portugal

Luis Javier Suárez y las gratas noticias en Sporting, en medio de sus opciones al título en Portugal

Sporting Lisboa, que tiene en sus filas al colombiano Luis Javier Suárez, comunicó este viernes importantes novedades. ¡Acá todos los detalles de lo que pasó en los 'leones'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Luis Javier Suárez junto a sus compañeros de Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez junto a sus compañeros de Sporting Lisboa.
Foto: AFP

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