Luis Javier Suárez y las gratas noticias en Sporting, en medio de sus opciones al título en Portugal

El Sporting Lisboa, que tiene como gran figura al colombiano Luis Javier Suárez, ha llegado a un acuerdo con Rui Borges para que siga como entrenador de los 'leones' hasta 2028, con la posibilidad de prorrogarlo hasta 2029, según anunció este viernes 1 de mayo el club lisboeta.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal, el club lisboeta explicó que ha llegado a un acuerdo "para la renovación del contrato de trabajo del entrenador del equipo principal sénior de fútbol del Sporting SAD, por dos épocas deportivas más, o sea, hasta el 30 de junio de 2028, prorrogable hasta el 30 de junio de 2029, a opción del Sporting SAD".

En la nota no precisaron el valor económico de este acuerdo.

Rui Borges, director técnico del Sporting Lisboa. Foto: AFP

Al anunciar su contratación en diciembre de 2024, la entidad deportiva pactó que Borges iba a ejercer de técnico de los 'verdiblancos' hasta junio de este año, con posibilidad de extenderse hasta 2027, por 4,1 millones de euros, en sustitución de João Pereira, menos de un mes y medio después de haber ocupado el puesto tras la salida de Ruben Amorim.



Durante la ceremonia de renovación, celebrada este viernes, Rui Borges recordó que asumió la dirección del Sporting en medio de la temporada pasada con la salida de Amorim, que fue al Manchester United.

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En esa época, ganó la Liga Portugal y la Copa y, aunque este año no logrará revalidar el título en el torneo de la regularidad, ha llegado hasta la final de la Copa y colocó a los 'leones' en los cuartos de la Champions League por primera vez en 43 años.

"Es un gran orgullo y una gran satisfacción esta renovación de contrato", afirmó Borges, que interpretó esta decisión como "la señal de que el trabajo es reconocido" y que prometió "trabajar más y mejor".

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Getty imágenes

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En la trigésima segunda jornada de la Liga Portugal, el Sporting Lisboa va tercero en la tabla con 73 puntos, por detrás del Porto y el Benfica.