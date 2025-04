Óscar Córdoba: "Prefiero la cerveza que el aguardiente; te resetea para volver a empezar"

Parece ser que para Óscar Córdoba el alcohol no es un tema despectivo en los futbolistas; es más, a consejo, se refirió a la bebida como algo que debería normalizarse, pues los jugadores también son personas como todos.

“El mejor trago de mi vida fue la cerveza porque es la que hace amigos. Recuerdo que yo salía del colegio a tomarme una cerveza, era ahí donde se cultivaba la amistad, nunca fue ni el aguardiente. Es el trago con el que mi amigo me recibe en cualquier parte del mundo”, indicó de entrada el exarquero vallecaucano, quien tuvo recordado paso por Boca Juniors y Selección Colombia.

Sumado a eso, el ahora periodista reveló que es normal tomarse un trago, pues sirve como revulsivo a la vida y todas las cargas que se llevan a diario: “Somos seres humanos, a veces uno necesita destapar la válvula de escape y lamentablemente te encuentras que ese tipo de bebidas te resetea para volver a empezar. Uno de arquero siente mucha presión”.

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia. Foto: AFP.

“Yo por eso no juzgo tanto cuando la gente gana y es su válvula de escape. Aquí el futbolista tiene que estar encerrado, tienes que estar concentrado, pero allá al otro lado agarras tu auto, vas al estadio juegas y ya, como un trabajo normal. Yo con Faryd me mantenía hasta el viernes, salíamos al restaurante, me reunía con jugadores del clásico rival y normal; esto, cuando yo jugaba en Turquía”, añadió Óscar Córdoba, refiriéndose a la manera en la que relacionan al colombiano y su vida nocturna.

¿Qué es de la Óscar Córdoba en la actualidad?

Ya alejado de los terrenos de juego, pero no del fútbol, al vallecaucano actualmente trabaja en los medios de comunicación, además de brindar varias entrevistas como una de las principales figuras en el pasado de la Selección Colombia.

“El Óscar de hoy es de mente más abierta, piensa distinto, aprende de muchas cosas, ya me liberé de una profesión para ampliar mi espectro. El mejor elogio es cuando a uno le dicen maestro; uno tiene un estilo y eso trata de simplificar la información. Yo por eso nunca yo le enseño a nadie a tapar, porque no soy maestro. Vanessa, mi hija, juagaba muy bien voleibol y tenía una lesión, y al tener una lesión le digo que por qué no tapa, pues son dos funciones similares. Ahí empezó su historia en el arco, pero con un entrenador personalizado porque yo no soy bueno para enseñar”, concluyó Óscar Córdoba.