"Si pudiera, atajaría aquel autogol de Andrés Escobar; en ese Mundial perdí un gran amigo"

A pesar de que ya son varios años desde aquel autogol deAndrés Escobar frente a Estados Unidos, en la Copa del Mundo de 1994, para algunos todavía es una vivencia del ayer, que genera mucha lástima y dolor.

Y, así como lo contó a detalle en ‘Sportcast’ de Ditu, Óscar Córdoba se refirió a aquella tarde, en la que el combinado ‘cafetero’ cayó por 2-1 frente a los norteamericanos, quienes se beneficiaron del autogol del central antioqueño.

Y es que, como el arquero titular de dicho encuentro, Córdoba recuerda todo al pie de la letra: “Futbolísticamente el peor oso de mi carrera fue Estados Unidos; yo fui con mucha ilusión y llegué justo en una curva descendente que no me ayudó, porque en el Mundial puedes llegar bien, pero en Estados Unidos fue difícil, porque en los partidos ‘casqueteamos’ el rancho, pero no pudimos anotar, nos pegó en los palos y todo, pero ellos remataron y anotaron a la primera”, indicó de entrada Óscar.

Andrés Escobar. Foto: Colprensa

“Si yo pudiera cambiar un día, sería aquel 22 de junio de 1994 y no haberme jugado tan rápido, porque yo veo es el delantero y no veo a Andrés Escobar, si yo no me juego tan rápido alcanzó a atajar la pelota por el desvío”, dijo con dolor el exguardameta colombiano, presente en aquel certamen orbital.

“El trago más amargo de mi vida es Estados Unidos porque perdí un amigo y un gran ser humano. Andrés Escobar era un gran amigo. Con él tengo dos experiencias. Una, que en un campeonato nacional él erra un penalti jugando para Antioquia contra Valle, y yo estaba tapando; la otra vivencia, fue una vez en Arabia Saudita nos compramos relojes, cada cual en su poder económico. Y Andrés y Leonel compraron un dos, un poco más caros que el de los demás. Ya en la noche, en el hotel, Andrés llegaba todo asustado a veces a decirme sí o no que el reloj está muy bonito y yo le decía que se fuera a dormir”, concluyó Óscar Córdoba.

Como reflexión y haciendo un enfoque sobre lo que es su vida ahora, de jugador retirado, el caleño habló de felicidad, de seguir aprendiendo a pesar de su edad. “Yo soy futbolista, lo que pasa es que nadie me contrata ya”, indicó entre risas, agregando: “mi día favorito son todos, para mí todos los días son maravillosos, siempre me levantó con buena energía, entreno, voy a la oficina, luego preparo los programas de televisión. Que le hayamos puesto lunes, martes, miércoles... es diferente”.

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia. Foto: AFP.