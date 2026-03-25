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Gol Caracol  / Ousmane Dembélé estrena hasta ahora su Balón de Oro, en Francia; será contra Colombia y Brasil

Ousmane Dembélé estrena hasta ahora su Balón de Oro, en Francia; será contra Colombia y Brasil

El atacante del PSG y Francia, Ousmane Dembélé, vuelve al seleccionado galo luego de seis meses, por lo que desde que ganó el Balón de Oro no ha podido jugar con los galos. Atentos en Colombia.

Por: AFP
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Ousmane Dembélé Colombia Brasil
Ousmane Dembélé se enfrentará a Colombia y Brasil - Foto:
AFP

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