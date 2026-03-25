Ousmane Dembélé estrena hasta ahora su Balón de Oro, en Francia; será contra Colombia y Brasil

Las repetidas lesiones y una cierta inconsistencia han impedido hasta ahora a Ousmane Dembélé brillar con luz propia con la selección de Francia. Después de ser Balón de Oro en 2025, los Bleus confían en su olfato anotador de cara al Mundial 2026.

Por el momento, es hora de un ensayo general: Dembélé vuelve más de seis meses después a la disciplina de Didier Deschamps, de cara al duelo del jueves de Francia contra Brasil en Boston y antes de otro amistoso el domingo contra Colombia en Washington.

El último partido del atacante del PSG con su selección dejó un sabor amargo.

Entró en juego después del descanso ante Ucrania (victoria francesa 2-0) el 5 de septiembre de 2025 en Breslavia, Polonia, durante la fase de clasificación al Mundial.



Pero tuvo que abandonar el terreno de juego antes del final por una lesión en los isquiotibiales que terminaría provocando una fuerte tensión entre su club y los responsables de la selección gala.

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Desde entonces, Dembélé no ha vestido la elástica azul por problemas recurrentes en un gemelo.

En 2025, su carrera experimentó una entrada en otra dimensión con el gran papel con el PSG, al que condujo a un histórico primer título en la Liga de Campeones europea.



- Datos mejorables -

Pero si con los parisinos ha sido protagonista, con Francia su historia no ha sido tan positiva y le ha costado consolidarse como un escudero de lujo de Kylian Mbappé.

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En 57 partidos con los Bleus, el jugador de 28 años solo ha firmado siete tantos y el último de ellos se remonta al 23 de marzo del año pasado, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA ante Croacia. Una eternidad para un delantero de su nivel.

Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, estrellas de la Selección Francia, sueñan con ganar el Mundial 2026 AFP

La diferencia entre su rendimiento a las órdenes de Didier Deschamps y de Luis Enrique en el PSG es, por lo tanto, uno de los grandes interrogantes.

"Nos aporta mucho. Es extraordinario y es excelente que pueda estar con nosotros. Estamos seguros de que será muy importante. Si rinde como en su club tenemos muchas opciones de ganar", estimó Mbappé este miércoles.

Dembélé ha formado parte, eso sí, de las últimas grandes campañas internacionales de Francia.

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En la del título mundial de Rusia 2018 se vio relegado a un rol de suplente después de un primer partido catastrófico ante Australia (2-1).

En el Mundial de Catar 2022 fue titular y subcampeón con su equipo nacional, contra la Argentina de Lionel Messi. Pero en ese torneo se vio de alguna forma condicionado por sus obligaciones defensivas.



- Diferente posición -

Esa puede ser la principal diferencia del Dembélé de Francia y el del PSG: en su club es un electrón libre, entre una posición en la banda derecha y una colocación en el eje, mientras que con Deschamps es Mbappé el que ocupa el centro y Dembélé es considerado un extremo.

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"Como entrenador es increíble tener un jugador como él. Ha sido capaz de cambiar su mentalidad. Era un extremo típico, pero ha encontrado cómo jugar de manera diferente", estimó el 16 de marzo el entrenador del PSG, Luis Enrique, principal artesano de la evolución táctica del francés.

"Para un entrenador es un auténtico placer tener un jugador como Ousmane. Es un jugador diferente", agregó el español.

Deschamps indicó este miércoles que tiene una comunicación fluida con Dembélé.

"Puede jugar en todos los puestos ofensivos. Tiene una posición al empezar, pero evoluciona durante el partido. Eso es interesante", destacó el seleccionador francés.

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¿Permitirá el Mundial 2026 la evolución definitiva de Dembélé a gran estrella?

La respuesta tardará unos meses, pero por el momento el amistoso ante el Brasil de Carlo Ancelotti se presenta como el primer test para calibrar su estado de forma.