Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025; dejó con las ganas a Lamine Yamal

La gala del Balón de Oro 2025 dejó varios trofeos en diferentes categorías, pero el galardón que se llevaba las miradas era el del mejor jugador del mundo, que consiguió el francés Ousmane Dembélé, del registro del PSG, actual campeón de la Champions League.

Aunque hasta última hora estaba la puja por saber si sería el galo o el joven español Lamine Yamal, las votaciones arrojaron que el campeón del mundo fue el elegido para quedarse con este prestigioso premio entregado por la revista 'France Footaball', en el Teatro Chatelet.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

Dembelé precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el 'top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 Foto: X/ @ballondor

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad saudí.

El atacante del PSG es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).