Levante vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO TV el partido por la Liga de España:

Barcelona, líder de LaLiga EA Sports (Primera División española) con pleno de victorias y diecisiete goles a favor en cuatro jornadas, visita este domingo el Ciutat de València para enfrentarse a un Levante que ha empezado bien la competición y que lleva seis victorias seguidas en su estadio.

El presente de los 'azulgranas'

El equipo entrenado por Hansi Flick ha arrancado la temporada como un tiro y, salvo el triunfo contra el Athletic Club en la segunda jornada (2-0), va a goleada por noche: 0-5 sobre el Elche, 5-2 contra el Rayo Vallecano, 0-5 frente al Valencia y 5-1 el pasado miércoles ante el Feyenoord en el estreno de la Champions League.

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Ahora, el reto inmediato del cuadro catalán es mantener el nivel en los dos partidos restantes antes del parón internacional, este domingo en el Ciutat de València y el miércoles en el Spotify Camp Nou frente al Racing de Santander.



Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, figuras del Barcelona AFP

Los fichajes estivales han ampliado el catálogo de Flick y elevado las competencia en la plantilla, pues son pocos los que tienen un puesto asegurado. Por ahora, la inercia es positiva, todos suman y el técnico alemán está administrando los minutos para mantener al grupo 'enchufado'.

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El Barcelona recuperará al defensa Eric García, que descansó en la Liga de Campeones por sanción y usará una máscara protectora debido a la fractura nasal sufrida el pasado domingo en Mestalla, y tendrá las bajas por lesión del centrocampista Frenkie de Jong y del extremo Roony Bardghji. Además, el joven extremo Jesse Bisiwu no se entrenó este sábado con el primer equipo y será citado por el filial.

Además de Eric, se espera al regreso al once titular de Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López y Anthony Gordon, suplentes frente al Feyenoord. Y, a menos que decida darles descanso, Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha son intocables junto con el portero Joan Garcia.

Asimismo, el Ciutat de València ha sido un campo incómodo para el Barcelona en los últimos tiempos: las dos visitas más recientes se saldaron con victorias por la mínima (ambas por 2-3) y los dos anteriores supusieron un empate (3-3) y una derrota (3-1) para el cuadro catalán.

Así llega el Levante al duelo contra los 'culé'

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Por su parte, con cinco puntos y sólo una derrota en su puesta en escena en el campeonato, el Levante intentará la machada de vencer al Barça, que cuenta sus apariciones por goleadas y que ha demostrado en este arranque de temporada que está en plena forma.

Levante recibe al Barcelona en la Liga de España. Foto oficial del Levante

El entrenador del Levante, Luís Castro, únicamente tiene la baja por lesión del delantero camerunés Etta Eyong, que la pasada semana sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna derecha.

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Tras haber sumado un triunfo y dos empates en los tres últimos partidos, el preparador portugués podría repetir la misma alineación que en las últimas semanas, con Thiago, Brugué e Iván Romero como jugadores más adelantados.

Alineaciones probables:

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Thiago e Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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Levante vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO TV el partido por la Liga de España:

Día: domingo 13 de septiembre.

Jornada: quinta jornada de la Liga de España.

Horario: 9:15 de la mañana (Colombia).

Árbitro: Jon Ander González (Comité Vasco).

Estadio: Ciutat de València (este de España).

Transmisión por TV: DSports y DGO.

