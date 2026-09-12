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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace, con Jefferson Lerma algunos minutos, perdió 2-3 contra el recién ascendido Ipswich

Crystal Palace, con Jefferson Lerma algunos minutos, perdió 2-3 contra el recién ascendido Ipswich

Jefferson Lerma ingresó en la parte complementaria, en la sorpresiva derrota del Crystal Palace este sábado en el Selhurst Park Stadium en partido válido por la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Getty

El Crystal Palace volvió a la senda de la derrota al caer con diez jugadores contra el recién ascendido Ipswich Town, que suma dos victorias en su vuelta a la Premier League. El volante colombiano, Jefferson Lerma, tuvo acción en los últimos seis minutos del encuentro, sumando así sus primeros minutos en la actual temporada de la máxima división inglesa.

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Cabe recordar que, a mitad de semana, el mediocampista también había disputado solo 17 minutos frente al Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga, sumado a que no fue incluido en la plantilla de la Europa League para toda la temporada.

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Los 'tractors' empezaron por detrás en el marcador gracias a un buen remate con la derecha de Anan Khalili, pero le dieron la vuelta al marcador tras el cabezazo de Emersonn, revisado por el VAR por un inexistente fuera de juego, la expulsión de Axel Disasi por una entrada a destiempo, y otro remate de cabeza de Leif Davis tras asistencia de Emerson.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace.
Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace.
Getty Imágenes

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Todo parecía hecho para el Ipswich, pero a quince minutos para el final, Jorgen Strand-Larsen se inventó el empate, que contentaba a Selhurst Park.

Sin embargo, ya en el tiempo de descuento, Zian Flemming, uno de los fichajes veraniegos del equipo, apareció para rebañar un balón repelido por el larguero y conseguir tres puntos más que dejan al Ipswich en séptima posición, lejos del descenso, con seis puntos de doce posibles.

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El Crystal Palace tiene un balance de solo tres unidades tras cuatro jornadas de la Premier League.

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