Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago sufrió para ganar la montaña en Vuelta a España; "me asustaron con Wout van Aert"

Santiago Buitrago sufrió para ganar la montaña en Vuelta a España; "me asustaron con Wout van Aert"

Este sábado, el colombiano Santiago Buitrago selló su título en la clasificación de la montaña pese a la gran amenaza que representó el belga Wout van Aert.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

En la Vuelta a España 2026, El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la montaña, admitió que llegó a estar preocupado ante la posibilidad de perder el maillot de puntos en favor del belga Wout van Aert, quien puntuó dentro de la escapada este sábado en los primeros puertos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Fue un día agotador. Desde el principio de la etapa, no tenía ni idea de cómo iba la carrera; todo era un caos. Hoy llegué a la meta completamente exhausto. También estaba Jakob Omrzel, que se había quedado con Onley, y me obligaron a parar", explicó el ciclista bogotano.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
AFP.

Últimas noticias

Vuelta a España 2026 - Etapa 21.
Ciclismo

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 21

Enric Mas, ciclista del Movistar Team.
Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 20; Enric Mas, campeón virtual

Buitrago sintió la amenaza de Van Aert en una jornada de desorden total, muy peleada desde la salida.

Publicidad

"Ha sido una carrera muy loca, una etapa muy dura… Tenía muchísimas ganas de llegar a la meta. Sin duda, que Wout van Aert era una amenaza. Si alguien podía quitarme el maillot, era él. Por eso siempre he dicho que los puntos nunca son suficientes. Hoy, la verdad, me asustaron", concluyó.

Barcelona visita al Levante en una nueva jornada de la Liga de España.
Gol Caracol

Levante vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO TV el partido por la Liga de España

Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Colombianos en el exterior

Crystal Palace, con Jefferson Lerma algunos minutos, perdió 2-3 contra el recién ascendido Ipswich

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea
Gol Caracol

El Chelsea de Xabi Alonso se complica de nuevo y sufre en defensa: empate 2-2 contra Hull City

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad