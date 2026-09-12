Santiago Buitrago sufrió para ganar la montaña en Vuelta a España; "me asustaron con Wout van Aert"

En la Vuelta a España 2026, El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la montaña, admitió que llegó a estar preocupado ante la posibilidad de perder el maillot de puntos en favor del belga Wout van Aert, quien puntuó dentro de la escapada este sábado en los primeros puertos.

"Fue un día agotador. Desde el principio de la etapa, no tenía ni idea de cómo iba la carrera; todo era un caos. Hoy llegué a la meta completamente exhausto. También estaba Jakob Omrzel, que se había quedado con Onley, y me obligaron a parar", explicó el ciclista bogotano.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. AFP.

Buitrago sintió la amenaza de Van Aert en una jornada de desorden total, muy peleada desde la salida.

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"Ha sido una carrera muy loca, una etapa muy dura… Tenía muchísimas ganas de llegar a la meta. Sin duda, que Wout van Aert era una amenaza. Si alguien podía quitarme el maillot, era él. Por eso siempre he dicho que los puntos nunca son suficientes. Hoy, la verdad, me asustaron", concluyó.

