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Gol Caracol  / Partidos amistosos de la fecha FIFA, hora y dónde ver; hay aroma de Mundial 2026

Partidos amistosos de la fecha FIFA, hora y dónde ver; hay aroma de Mundial 2026

Desde este jueves se vendrán partidos preparatorios para las diferentes selecciones sudamericanas, incluida la Selección Colombia, por lo que hay mucho fútbol para disfrutar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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