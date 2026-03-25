Partidos amistosos de la fecha FIFA, hora y dónde ver; hay aroma de Mundial 2026

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Nuestra Selección Colombia volverá a la acción en una fecha FIFA, ya que no jugaba desde noviembre del año pasado. Los rivales serán Croacia y Francia, dos equipos de alto nivel que servirán como prueba antes de la participación de la 'tricolor' en el Mundial 2026, aunque no será el único seleccionado que tendrá encuentros preparatorios, especialmente los sudamericanos.
Por eso, en Gol Caracol le traemos los encuentros que no se puede perder en los próximos días, incluido los de repechaje internacional, donde estará, por ejemplo, el combinado de Bolivia, que tendrá la última chance para meterse a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
Entre otros de los partidos atractivos en los próximos días, destacan el de Brasil frente a Francia, Uruguay contra Inglaterra y Países Bajos con Ecuador.
Recuerde que los duelos de la Selección Colombia frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), se podrán ver como siempre EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y en nuestro canal de YouTube de Gol Caracol.
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