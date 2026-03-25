Partidos amistosos de la fecha FIFA, hora y dónde ver; hay aroma de Mundial 2026

Nuestra Selección Colombia volverá a la acción en una fecha FIFA, ya que no jugaba desde noviembre del año pasado. Los rivales serán Croacia y Francia, dos equipos de alto nivel que servirán como prueba antes de la participación de la 'tricolor' en el Mundial 2026, aunque no será el único seleccionado que tendrá encuentros preparatorios, especialmente los sudamericanos.

Por eso, en Gol Caracol le traemos los encuentros que no se puede perder en los próximos días, incluido los de repechaje internacional, donde estará, por ejemplo, el combinado de Bolivia, que tendrá la última chance para meterse a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre otros de los partidos atractivos en los próximos días, destacan el de Brasil frente a Francia, Uruguay contra Inglaterra y Países Bajos con Ecuador.

Recuerde que los duelos de la Selección Colombia frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), se podrán ver como siempre EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y en nuestro canal de YouTube de Gol Caracol.



Partidos amistosos de la fecha FIFA EN VIVO; hora y TV de los partidos:

Jueves 26 de marzo

Brasil vs. Francia - (3:00 PM)

Bolivia vs. Surinam (repechaje internacional) - (5:00 PM)

Colombia vs. Croacia - (6:30 PM)

La Selección Colombia jugará con Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo AFP

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Viernes 27 de marzo

Chile vs. Cabo Verde - 10:00 PM (del 26/3)

Venezuela vs. Trinidad y Tobago - (5:00 AM)

Grecia vs. Paraguay - (2:00 PM)

Inglaterra vs. Uruguay - (2:45 PM)

Ecuador vs. Marruecos - (3:15 PM)

Argentina vs. Mauritania - (6:15 PM)

Sábado 28 de marzo

Perú vs. Senegal - (11:00 AM)

Domingo 29 de marzo

Colombia vs. Francia - (2:00 PM)

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron titulares en un partido de la Selección Colombia Getty Images

Lunes 30 de marzo

Nueva Zelanda vs. Chile - (1:15 AM)

Uzbekistán vs. Venezuela - (9:00 AM)

Martes 31 de marzo