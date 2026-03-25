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Gol Caracol  / La preocupación de Surinam, rival de Bolivia en repechaje al Mundial; "el clima, a más de 30 grados"

La preocupación de Surinam, rival de Bolivia en repechaje al Mundial; "el clima, a más de 30 grados"

Este jueves a las 5:00 p.m. (hora colombiana), se jugará el partido de repechaje FIFA entre Bolivia y Surinam, en Monterrey (México), y el técnico rival de la verde se mostró indignado.

Por: AFP
Actualizado: 25 de mar, 2026
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La formación de la Selección de Surinam frente a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
La formación de la Selección de Surinam frente a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
AFP

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