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Gol Caracol  / Lamine Yamal jugará sin presión contra Francia, en el Mundial; "para eso he venido aquí"

Lamine Yamal jugará sin presión contra Francia, en el Mundial; "para eso he venido aquí"

La joven promesa del cuadro español habló en la previa del encuentro contra Francia, enfatizando en que espera tener su tarde 'mágica', este martes 14 de julio.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lamine Yamal
Lamine Yamal; jugador de la Selección de España
Fotografías de: AFP

Lamine Yamal solo ha marcado un gol en el Mundial, pero su seleccionador Luis de la Fuente está convencido que anotará el martes en la semifinal contra Francia: "Acepto el reto, para eso he venido aquí", dijo el extremo del Barcelona en el día que cumple 19 años.

El futbolista saltó al estrellato siendo menor de edad hace dos años cuando marcó el primer gol de las semifinales de la Eurocopa, de la remontada precisamente contra Francia, anticipo del título para la Roja.

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"Ya he dicho que no me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto, para eso he venido", lanzó Lamine Yamal en una multitudinaria rueda de prensa en el Estadio de Arlington, en las afueras de Dallas, escenario del encuentro.

Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

El futbolista insistió que en que España "no teme a Francia" y auguró "un partido muy bonito para el espectador, porque es el partido que todo el mundo esperaba".

Aunque admitió que "es el partido más importante que voy a jugar", se mostró igual de tranquilo que siempre: "Hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol por lo que estoy tranquilo".

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"No tengo más presión, saldré a jugar como siempre y darlo todo para el equipo", insistió un Lamine Yamal que se ve "como campeón del mundo" el próximo domingo.

El delantero también se mostró "orgulloso" de ser reconocido en un país poco futbolero como Estados Unidos y explicó que pasaría la tarde previa al encuentro con su hermano de tres años, que también ha tenido mucho protagonismo ante las cámaras, "porque va a ir a cortarse el pelo".

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Sobre las polémicas declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, en las que negó que los jugadores de Francia sean franceses, por sus diferentes procedencias, Lamine Yamal aseguró: "El fútbol sirve para integrar y tanto Francia como nosotros somos ejemplo de ello".

Lamine Yamal se presentó ante los periodistas con un espectacular collar de brillantes al cuello. "Me lo he comprado yo", dijo sonriendo.

No obstante le queda un regalo pendiente: "Ganar mañana y un viaje a Nueva York" el próximo domingo para jugar la final.

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