Partidos EN VIVO HOY 19 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, ste miércoles, la agenda futbolera está 'cargada' con buenos compromisos; especialmenter, con la Selección Colombia femenina Sub-20 como principal protagonista.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 19 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Sigma Olomouc vs. Laussane Sport
|12:45 pm
Conference League - Disney+ Premium
|SK Brann vs. Bologna
|12:45 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 3
|GNK Dinamo Zagreb vs. Genk
|12:45 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 4
|PAOK FC vs. Celta
|12:45 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN
|KuPS vs. Lech Poznan
|12:45 pm
Conference League - Disney+ Premium
|Zrinjski Mostar vs. Crystal Palace
|12:45 pm
Conference League - Disney+ Premium
|FC Noah vs. AZ Alkmaar
|12:45 pm
Conference League - Disney+ Premium
|Fenerbahçe vs.Nottingham Forest
|12:45 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 2
|Juventus Femenino vs. Wolfsburg Femenino
|12:45 pm
Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Lille vs. Crvena Zvezda
|3:00 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN
|FC Drita vs. NK Celje
|3:00 pm
Conference League - Disney+ Premium
|Manchester United Femenino vs. Atlético Madrid Femenino
|3:00 pm
Champions League Femenina - Disney+ Premium
|KF Shkendija vs. Samsunspor
|3:00 pm
Conference League - Disney+ Premium
|Jagiellonia Bialystok vs. Fiorentina
|3:00 pm
Conference League - Disney+ Premium
|Celtic FC vs. Stuttgart
|3:00 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 2
|AC Omonia vs. HNK Rijeka
|3:00 pm
Conference League - Disney+ Premium
|PFC Ludogorets vs. Ferencvaros
|3:00 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 4
|Panathinaikos vs. Viktoria Plzen
|3:00 pm
Europa League - Disney+ Premium,ESPN 3
|San Lorenzo vs. Estudiantes RC
|3:15 pm
Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Defensa y Justicia vs. Belgrano
|3:15 pm
Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Venezuela vs. Paraguay
|4:00 pm
Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus,Amazon Prime Video
|Unión Magdalena vs. Envigado
|5:00 pm
Torneo BetPlay DIMAYOR - Canal por confirmar
|CA Juventud vs. Club Guaraní
|5:00 pm
Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN 2
|Independiente Rivadavia vs. Independiente
|5:30 pm
Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Atlético Paranaense vs. Corinthians
|5:30 pm
Brasileirao Serie A - Win Play,Win Sports,Fanatiz
|Instituto vs. Atlético Tucumán
|5:30 pm
Primera División Argentina - Fanatiz
|Colombia vs. Brasil
|6:00 pm
Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU
|Lanús vs. CR Flamengo
|7:30 pm
Recopa Sudamericana - Disney+ Premium,ESPN 2
|Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima
|7:30 pm
Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN
|Argentina vs. Ecuador
|8:00 pm
Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus,Amazon Prime Video
|Sporting San Miguelito vs. Los Angeles Galaxy
|8:00 pm
CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium