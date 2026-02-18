Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Explotó David González tras caída de América contra Junior; "nos bajamos del avión y ya íbamos 1-0"

Explotó David González tras caída de América contra Junior; "nos bajamos del avión y ya íbamos 1-0"

David González dejó duras palabras por la actuación del equipo arbitral que encabezó el central Ferney Trujillo. "Uno dice qué pasa acá, hay muchas incongruencias", dijo el DT.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Ferney Trujillo, árbitro central en el duelo entre Junior vs. América, por Liga.
Ferney Trujillo, árbitro central en el duelo entre Junior vs. América, por Liga.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad