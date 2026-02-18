Explotó David González tras caída de América contra Junior; "nos bajamos del avión y ya íbamos 1-0"

La octava fecha de la Liga BetPlay I-2026 dejó un sabor amargo en las huestes del América de Cali. Tras la derrota de este martes 2-1 frente a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez; el director técnico escarlata, David González, no se guardó nada en la rueda de prensa posterior al encuentro, señalando directamente la labor del juez central Ferney Trujillo y su equipo de trabajo.

Para el estratega antioqueño, el desarrollo del partido estuvo marcado por decisiones confusas que, a su juicio, alteraron el ritmo y la justicia del compromiso.

González comenzó su intervención haciendo énfasis en la temprana desventaja de su equipo, pero rápidamente derivó su análisis hacia la falta de comunicación entre los integrantes del cuerpo arbitral.

"Tuvimos un condicionante, nos bajamos del avión y ya íbamos perdiendo 1-0, hay demasiadas cosas para hablar. De la reposición; algo dijo el cuarto, otra cosa dijo el línea y ahí uno dice qué pasa acá. Me arrimo y les digo que se pusieran de acuerdo", afirmó el DT con evidente molestia.



Esta desconexión entre los jueces de línea y el cuarto árbitro parece haber sido el detonante de la frustración en el banquillo escarlata, que sintió una falta de criterio unificado durante los 90 minutos y algo más.

Hay que indicar que los dos goles de los barranquilleros llegaron en ejecución de penaltis, por parte de los experimentados Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

Uno de los puntos más críticos de la noche fue una acción que involucró al defensor Omar Bertel, en el primer penalti decretado por el árbitro Ferney Trujilo. González cuestionó la interpretación de las reglas, sugiriendo que el arbitraje colombiano carece de un estándar claro para jugadas de área.

La jugada de Bertel: "Le pega en el cuerpo y después en la mano y eso... hay árbitros que la pitan y otros no", señaló González.

El tiempo de adición: El técnico también mostró su inconformidad con los minutos repuestos al final del juego: "La reposición unos reponen y otros no; hay muchas incongruencias acá".

Acción de juego en el duelo entre Junior vs América, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

