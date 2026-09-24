Alberto Gamero, satisfecho por empate de Millonarios con Nacional; "nos llevamos un buen punto"

Millonarios empató 1-1 con Atlético Nacional, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, en un partido en el que Julián Angulo marcó para el conjunto bogotano y Andrés Reyes anotó para los antioqueños. Tras el encuentro, Alberto Gamero explicó las dificultades que encontró su equipo y valoró el punto conseguido.

El entrenador de Millonarios reconoció que tuvo que modificar parte de su planteamiento al conocer la formación titular del rival. “Cuando vimos la alineación de Atlético Nacional, cambiamos un poco el plan porque esperábamos otra formación por parte de ellos: estábamos esperando un 4-2-3-1 y nos encontramos con un 4-3-3”, explicó en rueda de prensa.

Gamero señaló que uno de los principales problemas estuvo por el costado derecho, donde Nacional consiguió generar asociaciones entre sus jugadores. “En el primer tiempo tuvimos inconvenientes, sobre todo en el lado derecho, porque Kevin Parra, Andrés Román e Ian Poveda triangulaban y nosotros solo teníamos dos jugadores, Danovis Banguero y Francisco Chaverra, ahí”, manifestó el técnico, quien consideró que el rival llegó principalmente gracias a sus individualidades.

Atlético Nacional enfrentó a Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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A pesar de las dificultades, el DT destacó que Millonarios logró competir ante un equipo al que, según recordó, en otras ocasiones le había costado enfrentar. Además, lamentó el gol recibido en pelota quieta, pese a que esa acción había sido trabajada previamente. “La pelota quieta la habíamos trabajado y nos hicieron un gol que sabíamos que tiraban la pelota en ese sector. Nos llevamos un buen punto y nos vamos tranquilos”, afirmó.



Sobre el proceso que adelanta con Millonarios, Gamero reconoció que todavía existen aspectos por mejorar. “La idea va poco a poco; nos falta bastante. Tenemos algunos jugadores que no han podido tener minutos. Hemos construido la idea a partir del 4-2-3-1”, explicó, antes de señalar que han trabajado las modificaciones de estructura pese al poco tiempo de entrenamiento.

El técnico también destacó el compromiso colectivo de sus dirigidos: “Encontramos un equipo obrero: cada uno tiene tareas, hay que cumplirlas y ese es el fútbol moderno. Millonarios, por momentos, lo hizo. Las individualidades desequilibran los partidos”.

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Finalmente, Gamero entregó novedades sobre los lesionados y quienes podrían estar disponibles para el próximo juego contra Medellín. Leonai Souza y Juan Guillermo son los más cercanos a regresar al grupo, mientras esperan la evolución de Carlos Darwin Quintero. En cambio, "lo de Rodrigo Contreras y Mateo García se va a demorar bastante”.