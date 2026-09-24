"Lo que me deja triste y duele es que Millonarios, con muy poco, logró llevarse un punto"

Atlético Nacional y Millonarios empataron este jueves 1-1 en el partido más atractivo de la duodécima fecha de la liga colombiana en el que también debutó James Rodríguez en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Al respecto, quien habló fue Lucas González, entrenador del 'verdolaga', refiriéndose al planteamiento del rival, lo que buscó su equipo y dio detalles del estado de salud de Marlos Moreno y Cristian 'Chicho' Arango.

¿Qué salió y qué no salió en el planteamiento?

"No tomamos precauciones diferentes; de hecho, queríamos salir a ganar desde el primer minuto. Por eso, intentamos que nuestros tres centrales quedaran mano a mano con los delanteros de ellos. Intuíamos que Alberto Gamero iba a optar por dejar esos tres de arriba, ya que la única duda era si estaría o no Leonadro Castro. Quisimos usar a Andrés Felipe Román como extremo y no como lateral. Desafortunadamente, no concretamos el dominio en goles. Millonarios es un rival difícil y nos mostró que tenemos que corregir algunos aspectos. Es desafortunado lo de 'Chicho' Arango y más después del gol de ellos, en pelota quieta".

¿Cómo están Marlos Moreno y Cristian 'Chicho' Arango?

"Marlos Moreno está bien, simplemente acumuló fatiga. Lo quería sacar antes, pero me dijo que lo dejara más. Fue solo precaución. Lo de 'Chicho' hay que esperar, pero la verdad es que no pinta nada bien. El mecanismo de la lesión queda expuesta la rodilla. Hay que hacer valoraciones".

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¿Por qué James Rodríguez no ingresó antes?

"Me quedó la sensación incómoda con la permisividad del árbitro sobre los golpes a Marlos Moreno, pero es que Millonarios no tenía otra alternativa para detenerlo. Respecto a lo de James Rodríguez, tenía una virosis. La idea era que fuera titular e intentamos aprovechar la última media hora, pero justo nos quedamos con 10 jugadores".



James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en el partido contra Millonarios Colprensa

¿Qué decirle a la hinchada?

"Agradecerles. Estamos orgullosos de ellos. La afición, en partidos como este y otros, es algo que uno debe vivir en cancha porque se siente el apoyo y la fuerza como empujan. Lo que más triste me deja es que no se pudieron ir con la alegría de los tres puntos. Lo que me deja triste y me duele es que con muy poco en generación, Millonarios se lleva un punto".

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¿Cuáles son los puntos a mejorar?

"Tenemos que encontrar la forma de defender mejor los tiros de esquina. Y si no se puede marcar o despejar, entonces evitar que el rival tenga tantos tiros de esquina".

¿La acumulación de partidos afectó al equipo?

"Desafortunadamente, se nos aplazaron partidos al inicio y se nos acumularon muchos ahora. Eso impacta en los jugadores, quienes no son robots. Frente a Llaneros, el tema del que más se habló fue de la cantidad de cambios que hicimos en la titular, pero es que nadie puede jugar, viajar y volver a jugar cada dos o tres días".