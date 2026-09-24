James Rodríguez estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre contra Millonarios

James Rodríguez demostró toda su calidad en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, en el empate 1-1 entre Atlético Nacional y Millonarios, ingresó al minuto 60 por Andrés Sarmiento y, hasta el final, fue un dolor de cabeza para el rival. Y es que, además de haber filtrado un par de balones, estuvo cerca de anotar su primer gol en el regreso al fútbol colombiano.

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¡POR POCO JAMES RODRÍGUEZ ANOTA DE TIRO LIBRE! Barreiro se paró al lado del palo y despejó el cobro del jugador de Nacional. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/U2hLtUVzIq — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026