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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre contra Millonarios

James Rodríguez estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre contra Millonarios

En el último minuto de partido, en el estadio Atanasio Girardot, James Rodríguez ejecutó una pelota quieta con toda su calidad, pero le sacaron el balón de la línea.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en el partido contra Millonarios
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en el partido contra Millonarios
Colprensa

James Rodríguez demostró toda su calidad en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, en el empate 1-1 entre Atlético Nacional y Millonarios, ingresó al minuto 60 por Andrés Sarmiento y, hasta el final, fue un dolor de cabeza para el rival. Y es que, además de haber filtrado un par de balones, estuvo cerca de anotar su primer gol en el regreso al fútbol colombiano.

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