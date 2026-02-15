Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-1 Once Caldas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-1 Once Caldas

El 'pijao' hizo respetar su localía y se quedó con tres puntos importantes frente al 'blanco-blanco', en juego de la séptima fecha. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de feb, 2026
Tolima y Once Caldas se enfrentaron por la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

