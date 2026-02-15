Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-1 Once Caldas

Este domingo continuaron las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026 con tres partidos, y uno de ellos fue el disputaron Deportes Tolima y Once Caldas en el Manuel Murillo Toro. La balanza se inclinó para el 'vinotinto y oro', que logró su tercera victoria en lo que va del campeonato. Fue un 2-1 agónico.

El primer tiempo mostró un partido parejo al inicio, pero con el correr de los minutos, los dirigidos por Lucas González llegaron con constancia al arco defendido por Joan Parra. Tolima tuvo en Kelvin Flórez y Luis 'Chino' Sandoval a sus jugadores más desequilibrantes. También estrellaron unas pelotas en los palos.

Mientras que el 'blanco-blanco' le apostó a buscar en el área a su referente y goleador: Dayro Moreno, quien tuvo una acción clara.

Tolima y Once Caldas se enfrentaron por la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Los goles en la 'Capital musical' de Colombia llegaron en el segundo tiempo. A los 60 minutos, Ever Valencia puso a celebrar a los hinchas 'pijaos' con un remate con pierna zurda. El 1-0 se subió en el marcador.



A partir de la ventaja, el cuadro ibagüereno siguió buscando, pero la esférica se estrelló en el palo. En la siguiente jugada llegó la igualdad del Once Caldas por intermedio de Felipe Gómez, al 80'.

Las emociones continuaron no pararon, y con ello las opciones de lado y lado. Tolima encontró el tanto de la victoria al 87' gracias al gol de Kelvin Flórez.

La jornada continúa más tarde este domingo con el gran partido entre Cali y Nacional, en Palmaseca, y Fortleza frente a Boyacá Chicó.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-1 Once Caldas

Internacional de Bogotá | 14 puntos |+1 DG Pasto |14 puntos | +1 DG Deportes Tolima | 12 puntos| +4 DG Atlético Bucaramanga |10 puntos / +6 DG América de Cali |10 puntos | +4 DG Once Caldas | 10 puntos | +1 DG Atlético Nacional |9 puntos |+8 DG Junior de Barranquilla |9 puntos| +2 DG Llaneros | 9 puntos |+1 DG Águilas Doradas | 8 puntos| 0 DG Millonarios| 8 puntos | -1 DG Deportivo Cali | 7 puntos | +2 DG Santa Fe |7 puntos | 0 DG Fortaleza | 7 puntos | -2 DG Jaguares | 7 puntos | -4 DG Independiente Medellín | 6 puntos | -2 DG Boyacá Chicó | 4 puntos | -4 DG Deportivo Pereira |3 puntos |-4 DG Cúcuta Deportivo | 2 puntos |-5 DG Alianza FC | 2 puntos|-8 DG

Los resultados jornada 7 de la Liga BetPlay I-2026



Millonarios 2-1 Llaneros

Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

Deportes Tolima -2-1 Once Caldas