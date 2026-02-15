Luis Díaz lidera los traspasos más caros de colombianos en 2025-26; ¡más de 200 millones de euros!

El mercado de fichajes 2025-26 volvió a poner el foco en el talento colombiano. Con movimientos que superaron cifras significativas en Europa y Sudamérica, los clubes volvieron a invertir fuertes sumas para hacerse con sus servicios, destacando a Colombia como una de las principales fuentes de talento en el fútbol mundial.

Según datos de Transfermarkt, estos son los 10 traspasos más caros donde estuvieron involucrados jugadores colombianos durante las ventanas de verano e invierno de 2025 y 2026.

En la cima del ranking aparece Luis Díaz, quien fue la transferencia más cara del periodo tras su paso del Liverpool FC al FC Bayern München por 70 millones de euros. Esta operación no solo marcó una cifra histórica para un colombiano, sino que confirmó el fuerte valor internacional del extremo guajiro.

Le sigue Richard Ríos, que emigró del Palmeiras al SL Benfica por 27 millones de euros, consolidándose como uno de los centrocampistas jóvenes más cotizados.



También sobresale el movimiento de Jhon Arias, que dejó el Wolverhampton Wanderers FC para unirse a Palmeiras por 25 millones de euros, tras haber sido fichado previamente desde Fluminense FC por 17 millones.

La lista continúa con nombres importantes: Luis Suárez, transferido del UD Almería al Sporting Clube de Portugal por 22,2 millones de euros, y Jorge Carrascal, que dejó el FC Dinamo Moscow para firmar con CR Flamengo por 12,5 millones.

Además de estas grandes operaciones, otros clubes invirtieron en jóvenes talentos colombianos como Nelson Deossa (€11,7M al Real Betis), Mateo Cassierra (€7M al Clube Atlético Mineiro) y Marino Hinestroza (€5,2M al CR Vasco da Gama).

Cierra este top Santiago Moreno, traspasado del Portland Timbers a Fluminense FC por 5,1 millones de euros.

Top-10 de traspasos más caros de fútbolistas colombianos en el 2025-26

