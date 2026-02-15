Gustavo Puerta la pasó mal con Racing de Santander: fuerte patada, expulsión y derrota 2-1 con Eibar

Racing de Santander, que encadenó su segunda derrota consecutiva a domicilio, tras caer este domingo por 2-1 en su visita al campo del Eibar con un gol de Álvaro Rodríguez en el tiempo de prolongación.

Resultado que nadie hubiera podido imaginar tras un primer tiempo en el que el conjunto cántabro además del gol de Andrés Martín, que adelantó a los veintidós minutos a los visitantes en el marcador (0-1), dispuso de ocasiones suficientes para sentenciar la contienda.

Un panorama que cambió por completo en una segunda mitad en la que el Eibar poco a poco fue llegando cada vez con más y más peligro al área del Racing de Santader hasta igualar la contienda (1-1) a los setenta y un minutos con un gol de Javi Martón.

Escenario que se complicó todavía mas para el equipo santanderino con la expulsión a falta de cinco minutos para la finalización del tiempo reglamentario del centrocampista colombiano Gustavo Puerta por juego peligroso.



La expulsión no está exenta de polémica, ya que el colegiado, que castigó de inicio la acción con tarjeta amarilla, acabó mostrando la cartulina roja al internacional colombiano tras revisar las imágenes de vídeo.

"Independientemente de haya contactado de forma leve al jugador del Eibar. No ve al rival en ningún momento, porque le viene por detrás. Creo de verdad que hay que hacer muchísimo más de lo que hemos visto hoy para expulsar a un jugador", señaló el entrenado del Racing, José Alberto López, tras la contienda

Sin el concurso del colombiano Puerta, indispensable para entender la sensacional campaña del equipo santanderino, los visitantes acabaron por sucumbir ante el empuje de un Eibar, cada vez más crecido, que encontró premio a su fe con el gol (2-1) de Álvaro Rodríguez a los noventa y cuatro minutos.