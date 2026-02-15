Síguenos en:
Sporting de Lisboa extrañó a Luis Javier Suárez, pero logró vencer 1-0 al Famalicão

El delantero colombiano Luis Javier Suárez no jugó con el Sporting de Lisboa contra Famalicão por acumulación de tarjetas amarillas.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Daniel Bragança anotó al 82' y le dio el triunfo a Sporting de Lisboa.
Daniel Bragança anotó al 82' y le dio el triunfo a Sporting de Lisboa.
AFP.

